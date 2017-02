Fegyelmezi magát a rektor felhívására a Soros-féle CEU

Az egyértelmű kifejezés használata nélkül, de gyakorlatilag öncenzúrát vár el a Közép-európai Egyetem (CEU) rektora az intézmény oktatóitól. Lapunk úgy értesült Michael Ignatieff egy, a tegnapi nap folyamán tartott fórumon a „fegyelmezett magatartás” fontosságát hangsúlyozta, és többek között azzal érvelt, az egyetem a magyar intézményrendszer része.

Úgy tudjuk, a Soros György által alapított CEU rektora arról is beszélt, „csendesen büszkélkedjünk a nyílt társadalom sikerei fölött”, illetve kitért arra, hogy „az egyetemi szabadság fontos, de bölcsen kell használni”. Forrásaink értékelése szerint Michael Ignatieff „nem is nagyon titkoltan az öncenzúra felvázolását tette meg”.

Mások úgy fogalmaztak, gyakorlatilag mindenki értette, hogy öncenzúra vonatkozik az intézmény tanáraira. „Az volt a lényeg, hogy: discipline (az angol szó jelentése: fegyelem – a szerk.). Ez a szó legalább tízszer elhangzott” – tették hozzá.

Szóba került a fórumon az is, hogy az egyetem nevében kizárólag a rektor nyilatkozhat; elhangzott, hogy a CEU nem avatkozik bele a pártpolitikába, de hogy mi számít annak, azt egyedül az intézmény vezetője dönti el. Michael Ignatieff tudomásunk szerint az egyetem és a kormány kapcsolatát is beleszőtte mondandójába, úgy vélve, az „teljesen pozitív”.

Elmaradt rendezvények

Nem ez volt a héten az egyetlen olyan, a CEU-val kapcsolatos esemény, ami némileg ellentmondani látszik a magát a nyílt társadalom elkötelezettjeként meghatározó intézmény filozófiájának. Elmaradt a héten Greskovits Bélának, az egyetem nemzetközi kapcsolatok, valamint politikai tanulmányok tanszéke tanárának előadása, amely azt boncolgatta volna, miként szállta meg a Fidesz a civil szférát. Az oktató maga mondta le az előadást. Emellett nem tartották meg a budapesti olimpia megrendezése ellen aláírásgyűjtést szervező Momentum Mozgalom fórumát sem. Utóbbi rendezvényt a rektor utasítására törölték, és úgy tudjuk, azzal indokolták, hogy a mozgalom bejelentette párttá alkulását. Papp Gergő, a mozgalom sajtósa lapunknak megerősítette, hogy a CEU lemondta a rendezvényt. Forrásaink megemlítették, hogy a rektor, a hallgatói önkormányzat vezetője és a fórumot szervező diákszervezet elnöke több órán keresztül vitatkozott, majd végül az esemény lemondásáról született döntés. Informátorunk úgy fogalmazott, „megijedtek, mert olyan hangulat van, hogy a CEU-t ki fogják pakolni az országból”.

Az egyetemet mind a rektori fórumon elhangzottakkal, mind a Momentum Mozgalom elmaradt rendezvényével kapcsolatban megkerestük. Lapunk kérdésére megerősítették, az esemény azért maradt el, mert a szervezet deklarálta, hogy a jövőben párttá alakul. A CEU „hosszú évek óta érvényben lévő szabályzata értelmében az egyetem nem vesz részt pártpolitikai kezdeményezésekben, és ezekhez fűződő eseményeknek sem biztosít nyilvánosságot” – közölték. Arra is kíváncsiak voltunk, van-e valamilyen központi iránymutatás a CEU-n azzal kapcsolatban, hogy az intézmény munkatársai, tanárai miként nyilatkozhatnak, illetve tehetnek-e állásfoglalást a magyar közéletet érintő ügyekben. Szerettük volna tudni: kitől kell, valamint kell-e ilyesmihez engedélyt kérniük. Válaszukban azt írták, „a CEU az akadémiai szabadság és a szólásszabadság elkötelezett híve. Az egyetem tanárai, munkatársai és diákjai a nyilvánosság előtt is szabadon megfogalmazhatják személyes és/vagy szakértői véleményüket az itthoni és a külföldi közélettel kapcsolatban, azonban csak az intézmény vezetőjének (azaz az elnök-rektornak) van felhatalmazása az egyetem hivatalos állásfoglalásának közlésére”. Hogy a CEU rektora gyakorlatilag öncenzúrát vár el kollégáitól, nem véletlen annak fényében, hogy a Fidesz januárban háborút hirdetett „a Soros-birodalom álciviljei” ellen. Ennek kapcsán néhány hete az egyetem ugyanakkor azt közölte lapunkkal, oktatási intézményként nem számítanak támadásokra. Egyébként a CEU nemrég azzal került a hírekbe, hogy a Business School nevű intézetükből elbocsátottak 17 magyar tanárt. A leépítést az egyetem elismerte, azt viszont cáfolta, hogy nemzetiség szerint különböztették volna meg az elbocsátottakat. Úgy tudjuk, ez is szóba került a tegnapi fórumon; a döntést Michael Ignatieff költségcsökkentéssel és átszervezéssel magyarázta, ám tagadta, hogy diszkriminálták volna a magyar oktatókat a külföldiekkel szemben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.