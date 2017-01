Fékezés nélkül csapódott be a busz

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy ellentétes információk láttak napvilágot arról, hányan voltak a buszon. A tárcavezető szerint 52 utas és 2 sofőr volt a hivatalos utaslistán, azonban a túlélők beszámolói szerint ennél többen, akár 60-an is lehettek a buszon. Annyit lehet tudni, hogy a sofőr éjfél előtt néhány perccel vesztette el az uralmát a gépjármű felett, amely szalagkorlátnak ütközött, majd egy felüljáró pillérének csapódott. A busz elején tűz ütött ki, amely gyorsan terjedt, hamar fullasztó füst telítette be a buszt – közölte a könnyeivel küszködő külügyminiszter.

A tárcavezető szerint most még nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát, az olasz rendőrök nem találtak féknyomokat a helyszínen. Az eddigi információk szerint 16-an égtek bent az autóbuszban, de Szijjártó nem zárta ki, hogy tovább emelkedik az áldozatok száma. Egy utast mesterséges kómában tartanak, emellett 2 nagyon súlyos sérültről tud a minisztérium. További 10 súlyos sérültet és 13 könnyebben sérült diákot kórházban ápolnak. 12 utas sértetlenül szállt ki a buszból, ők jelenleg egy veronai hotelben vannak, pszichológusok foglalkoznak velük.

Az olasz rendőrség által közzétett felvételen a magyar diákokat szállító autóbusz lángol az olaszországi A4-es autópályán egy veronai csomópontnál MTI/EPA

A milánói főkonzul már hajnalban a helyszínen volt. Két tapasztalt diplomata is elindult Budapestről, egyik olaszországi tapasztalatokkal rendelkezik, a másiknak válsághelyzetek kezelésében van nagy tapasztalata – hangsúlyozta Szijjártó. Emellett a mentőszolgálatokat vezető főorvos is a helyszínre indult, és a Heim Pál gyermekkórház is felkészült a sebesültek fogadására. Az olasz miniszterelnök és külügyminiszter részvétét fejezte ki. A hazatérés minden költségét a magyar kormány állja.

A sérülteket három veronai kórházban látják el. A veronai polgármester közbenjárásával sikerült szállodai szobákat is foglalni az intézmények közelében. A balesetet szenvedett busz utasainak hazatéréshez szükséges okmányok a helyszínen vannak, a jól lévő gyerekek hazatérhetnek. A magyar konzul a tájékoztató idején két kórházban már volt, épp a harmadikba tartott. A szülők a milánói konzulátus ügyeleti számát tudják hívni, ott érdeklődhetnek arról, hogy gyerekük érintett-e. Ez a következő: 0039-339-62-19-517.

A külügyminiszter részvétét fejezte ki, a baleseti mentésben segédkezőknek pedig megköszönte a helytállást.

