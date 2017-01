Felvonták, majd félárbocra eresztették a nemzeti lobogót a veronai buszbaleset áldozataiért elrendelt nemzeti gyásznapon, hétfő reggel az Országház előtt.

A budapesti Kossuth Lajos téren tartott megemlékezésen ott volt Áder János államfő, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök is.

A kormány a balesetet követően nemzeti gyásznappá nyilvánította a hétfői napot, az erről szóló rendelet már szombaton meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Gyászol az ország

A külön jogszabályban meghatározott középületekre fekete zászlót kell kitenni, Magyarország lobogója mellett az európai lobogót is félárbocra kell ereszteni. A most megjelent kormányrendelet külön szól arról is, hogy az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.

Fekete szalaggal közlekednek hétfőn a budapesti közösségi közlekedés járművei az olaszországi autóbusz-tragédia áldozataira emlékezve. Emellett a BKK Zrt., a BKV Zrt. és a VT-Arriva Kft. székházára, telephelyeire is kitűzik a fekete zászlót az olaszországi tragédia áldozataira emlékezve, és egyúttal kifejezve az áldozatok hozzátartozóival való együttérzést.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vasárnap arra kérte az iskolákat: a hétfői nemzeti gyásznapot a tanárok kezdjék azzal, hogy megpróbálják megbeszélni a diákokkal a történteket. A nemzeti emléknapon egyes állami rendezvényeket is lemondanak, és a miniszter tájékoztatása szerint arra kérték a magánrendezvények szervezőit is, hogy a „kegyeleti szempontoknak felelően járjanak el”. A buszbaleset miatt az állami média kegyeleti okokból nem sugározta A Dal válogatóját, de elmaradt például a TV2 zenés műsora is.

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

Akik életüket vesztették a tragédiában

Vasárnap késő este erősítette meg a hírt a BVSC-Zugló labdarúgóutánpótlás-szakosztálya, hogy egyik fiatal játékosuk is életét vesztette a balesetben. Gyászol a Dunakeszi Kinizsi Futsal klub is, amelynek egyik utánpótlástagja is az áldozatok között van. Életét vesztette a tragédiában a Ferencvárosi Torna Club korábbi jégkorongozója, Vígh Balázs és húga is. A Siófoki Hírek azt közölte, hogy egy siófoki diák és édesanyja is áldozatul esett az olaszországi busztragédiának. Két tavaly elballagott tanulóját gyászolja a Budapest-fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája. Hétfőn közös áhítatot tartanak, amelyen megemlékeznek az áldozatokról.

A sérültek nagy része hazatért

A közösségi oldalak is feketébe borultak. A felhasználók fekete profilképre vagy mécsesre cserélték fotójukat, ezzel emlékezve a baleset áldozataira. Nagyon sokan ajánlották fel és ajánlják fel segítségüket a tragédiában érintett családoknak. Voltak, akik abban tudtak segédkezni, hogy Veronába vigyék a hozzátartozókat, volt olyan Olaszországban élő magánszemély is, aki a tolmácsolásban segített, vagy az otthonát ajánlotta fel szálláshelyként.

A túlélők nagy része vasárnap hazaérkezett, de még mindig sokkos állapotban vannak, ilyenkor és később is létfontosságú a pszichológusok segítsége. Négy súlyos sérültet a Honvéd kórházban ápolnak. Két életveszélyes sérült pedig Veronában maradt, mert nincsenek szállítható állapotban.

