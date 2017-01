Felcsúti és moszkvai időzóna a Széll Kálmán téren

A közelmúltban több milliárd forintból felújított Széll Kálmán téren álló digitális óra napok óta nem működik. Feltehetően a hideg miatt meghibásodott az elektronikai vezérlése, aminek javítása a BKK közlése szerint egyrészt „folyamatban van”, másrészt „nem néhány óra alatt elvégezhető, időigényes folyamat”. A gyártó cég, az S39 Hybrid Design Manufacture szerint a meghibásodásban szerepet játszhat az is, hogy mivel hónapok alatt nem sikerült tisztázni, hogy az óra üzemeletetője a BKK vagy a BKV lesz, ezért a vezérlőjét ideglenesen a hat méter magas oszlopba helyezték, mivel a tér átadása halaszthatatlan volt. A vezérlő pedig maradt az oszlopban és meg is hibásodott. Azóta kiderült, hogy a BKK felel az üzemeltetésért, ám ettől az óra még nem javult meg.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Ezt elégelték meg azok, akik faliórát celluxoztak a régi, Moszkva téri toronyóra helyén álló oszlopra. Később újabb szerkezeteket, például a helyzet gyermetegségét remekül illusztráló műanyag játékórákat ragasztottak a Széll Kálmán közepén álló oszlopra. Ezeket eltávolították, úgyhogy Békés Gáspár diákolimpikon és aktivista flashmobot hirdetett, és „közösségi installáció” készítésére buzdított azzal, hogy egy közösségi oldalon meghirdette: „mindenki hozzon legalább egy órát”.

Kérésének néhány tucatnyian eleget is tettek. Létrával és ragasztószalaggal érkeztek az aktivisták, egyikük láthatósági mellényben, hátán „Tér-idő security” felirattal.

Egy elegáns úr csak szemlélődni, érdeklődni jött ki, de azt mondta, sajnálja, hogy legalább egy vacak karórát nem hozott magával. Felháborítja ugyanis, hogy „tízmilliókba kerülhetett ez az obeliszk és mégsem működik”.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Hasonlóan fogalmazott egy idős hölgy, akinek nagyon tetszett az ragasztás, mivel „nagyon hiányolom a régi órát, mert ez az új ugyan nagyon modern, de nagyon szar”. Itt elmosolyodott és a szája elé kapta a kezét. Egy középkorú férfi külön hangsúlyozta, hogy ő működő órát, méghozzá ébresztőt hozott, erre persze el is hangzott, hogy akkor „állítsuk be a felcsúti időzónára, egy másikat pedig a moszkvaira, úgyis jön mindjárt a Putyin”.

Ketten is voltak, akik azért jöttek ki a térre, mert korábban rendszeresen itt randevúztak a régi óra alatt.

– Nem értem, hogy Nagy Gábor Tamás vagy Tarlós István miért nem állt ennek a kezdeményezésnek az élére és miért nem buzdítják ők az embereket, hogy hozzanak ki ide órákat, amíg a fentit helyreállítják – mondta egy férfi, ám egy hölgy nem értett egyet vele.

– Ezt ne is javítsák meg, hozzák vissza a régi órát inkább! – mondta, majd el is morfondírozott azon, hogy mi lenne, ha gyűjtés indulna a régi toronyóra visszavásárlása érdekében. A Kiscelli Múzeumban látható régi időmutató kartonból készített mását egyébként fel is ragasztotta az oszlopra Békés Gáspár, aki lapunknak elmondta, hogy ha elviszik a kiragasztott órákat a térről, feljelentést tesznek. Akciójukat jellemezve úgy fogalmazott, nem lehet mindig csak petíciókat írni, kell ebbe az országba a humorérzék is.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

– Olyan ez kicsiben, mint az ország nagyban – mondta egy munkából hazatérő melós az álló órát bámulva kérdésünkre. A férfi sorolta egymás után a korrupciógyanús beruházásokat, majd megjegyezve, hogy nem csodálkozni azon, ami az órával történik azok után, hogy „mennyi mindent szó nélkül hagytunk”.

Mikor minden órát felcelluxoztak, a körbeállókhoz odalépett a Momentum Mozgalom az olimpia rendezése elleni népszavazáshoz aláírást gyűjtő, közelben lévő aktivistája és mindenkit megkért egy szignóra. Szavait derültség és taps fogadta, aztán folytatódott a Moszkva téri nosztalgiázás.

