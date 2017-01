Felesleges referendumra költhetnek milliókat

A kormány tervei szerint 2019-re megszűnnének a zsúfolt és korszerűtlen gyermekotthonok, helyettük pedig kisebb létszámú lakásotthonokban helyeznék el az állami gondozottakat. A szemléletbeli változás miatt 2018 közepén kiürítik a fóti Károlyi István Gyermekközpontot is – közölte szerdánFóton Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.

Az egykori gyermekvárossal kapcsolatos kormányzati tervekről a Magyar Nemzet írt elsőként még decemberben. Információink szerint lebontanák a parkban található szocreál épületeket, míg a műemléki szempontból is értékes, 1800-as években épült Károlyi-kastélyt és környékét teljesen felújítanák. A parkban kulturális központot alakítanának ki, sőt az is szóba került, hogy valamelyik budapesti múzeumot is áttelepítenék a városba.

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője azt mondta, a gyermekvárosnak eddig helyet adó Károlyi-kastélyt félmilliárd forintból újítják fel, funkcióit pedig „a lakossággal közösen szeretnék megtalálni”.

A Károlyi István Gyermekközpontban jelenleg négyféle gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtanak, ezek közül az utógondozói otthonokat nem érinti az átalakítás, miután ezek nem a gyermekváros területéhez kötődnek. A 24 férőhelyes, tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy három évnél fiatalabb gyerekeket gondozó részleg Hatvanba kerül át, míg Zalaegerszegre és Kalocsára helyezik a speciális gondozást nyújtó osztályt.

Népszavazást kezdeményeztek

A fóti gyermekvárosban látták el a kísérő nélküli kiskorú menekülteket is, de nem tudni, ők hová kerülnek majd. Ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a kommunikációért felelős tárcához, lapzártánkig azonban nem kaptunk választ.

Az ügy pikantériája, hogy a településen tavaly nyáron helyi népszavazást kezdeményezett a jobbikos Merkwart Krisztián, hogy megakadályozza a migráns gyerekek ideiglenes és állandó betelepítését is a városba. Ez a kezdeményezés azonban már előrehaladott szakaszban tart, miután december 16-án leadták a szükséges számú aláírást tartalmazó íveket.

Ennek megfelelően ha akarnák, sem tudnák visszavonni a kezdeményezést – mutatott rá László Róbert, a Political Capital választási szakértője. Ez azt jelenti, hogy a városban – ha a választási bizottság is érvényesnek ítéli az aláírásokat – úgy költhetnek el 5-6 millió forintot a népszavazásra, hogy két éven belül egészen biztosan kiürítik a gyermekvárost.

Varga Zoltán Péter jobbikos politikus lapunknak azt mondta, egyelőre értékelik a kialakult helyzetet. – A Fidesz-kormánytól hallottunk már számtalan olyan ígéretet, amelynek aztán éppen az ellenkezője teljesült, de ha most népszavazási kezdeményezésünk hatására tényleg megteszik a szükséges lépéseket, akkor újfent bebizonyosodik, hogy a Jobbik ellenzékből is képes kormányozni – fogalmazott.

Más pártok eleve nem értették, miért van szükség helyi népszavazás kezdeményezésére. A húszezres városban ugyanis mindössze 20-30 menekült volt ősszel, ráadásul – miután a gyermekváros területe állami tulajdonban van – hiába lenne érvényes és eredményes a referendum, semmilyen következménnyel nem járna.

