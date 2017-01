Feleslegessé válhat a lakcímkártya

Várhatóan a második fél évben egy sor ügyintézésnél már nem lesz szüksége lakcímkártyára annak, akinek új típusú személyi igazolványa – azaz e-kártyája – van. A személyazonosító chipjén ugyanis rögzítik majd a lakcímadatokat is. Érdeklődésünkre a Belügyminisztérium tegnap közölte, hogy „a lakcímadatok rögzítésére várhatóan 2017 második felében lesz lehetőség” az e-kártya chipjén.

A lakcímkártya elhagyásához viszont arra is szükség van, hogy a „fogadó fél”, vagyis az adott hivatal vagy piaci szolgáltató rendelkezzen olyan kártyaolvasóval, amivel kinyerhetők a chipről az adatok. (Korábban az volt a terv, hogy magára a kártyára is rágravírozzák a lakcímadatokat, de ezt a jelek szerint elvetették.) A belügyi tárca kifejtette, hogy az okmányirodák és a kormányablakok mindegyikét felszerelték már okmányolvasóval, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelenleg 450 ilyen eszközt használ. Vagyis ezekre a helyekre a második fél évben már nem kell a lakcímkártyát is vinni az ügyintézéshez. Az egészségügyben egyelőre nem túl jó a helyzet. – Ott eddig 300 leolvasót adtak át, de ezen túl „az egészségügy kilencvenezer eszközt szerez be a közeljövőben” – tájékoztatott a minisztérium.

Kérdés ugyanakkor, hogy például a postán vagy a banki ügyintézésben mikor teszik kötelezővé a kártyaolvasók beszerzését és használatát. Ameddig ez nem történik meg, addig nem lesz végleg eldobható a lakcímkártya sem, igaz, a szolgáltatókat viszonylag rövid idő alatt is kötelezhetik a kártyaolvasók beszerzésére.

Az e-kártyát tavaly év eleje óta lehet igényelni, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint tavaly 1,3 millió ilyen okmányt kértek – egyébként díjmentesen – az állampolgárok. A már átadott kártyákra az okmányirodákban, illetve a kormányablakoknál tudják majd utólag „feltölteni” a lakcímadatokat, de ha valakinek van saját kártyaolvasója, az maga is el tudja végezni ezt egy egyszerű frissítéssel. A belügyi tárca adataiból kiderül az is, hogy az e-kártyát igénylőknek alig öt százaléka kért tavaly e-aláírás szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy nagyjából 67 ezer embernek volt fontos, hogy kártyája elektronikus aláírásra is alkalmas legyen. Szintén választható elem az ujjlenyomat rögzítése, amit viszont ennél jóval többen, majdnem 571 ezren kértek. Utóbbinak egyébként a legtöbb ember számára nincs sok gyakorlati haszna. Az unión belüli szabad mozgásnak ugyanis nem feltétele az új személyi, de az Egyesült Államokba változatlanul csak útlevéllel lehet utazni, hiába a biometrikus azonosítás. Az ujjlenyomat rögzítésével például a repülőterek, pályaudvarok zsilipkapus beléptetőrendszerén lehet könnyebben áthaladni.

Az idei év elején is bővült új elemmel az e-kártya szolgáltatás. Január 1. óta kérhető a vész esetén hívható telefonszám rögzítése a személyazonosító igazolványon, így megadható például egy közeli hozzátartozó telefonszáma arra az esetre, ha valakinek segítségre lenne szüksége. Újdonság az is, hogy a jövő hét végétől mintegy 400 olvasóval látják el a konzuli szolgálatokat, így a konzulátusokon is tudnak majd e-kártyát igényelni a magyar állampolgárok.

Az e-kártyák a korábbi személyikkel ellentétben nem tíz, hanem csak hat évig érvényesek, a 65 év felettiek viszont chip nélküli kártyát kapnak (bár igényelhetnek chipes változatot is), ami határidő nélkül használható. Ilyet eddig 118 ezer embernek állítottak ki. Az ő lakcímadataikat viszont nem tudják rögzíteni, így kártyát kell cserélniük, különben továbbra is magukkal kell vinniük a lakcímkártyájukat az orvoshoz vagy az ügyintézéshez.

A jogosítványt és a forgalmi engedélyt a jövőben sem fogja helyettesíteni az új személyi. A korábbi tervek szerint már idén bevezették volna az e-jogosítványt, illetve a jelenlegi kihajtható, papíralapú helyett kártyaformátumot kapott volna a forgalmi engedély is. Erre vonatkozóan már készültek is tervek, de egyelőre nem született döntés.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 04.