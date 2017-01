Felfüggesztették a Class FM frekvenciaperét

A médiatörvény szerint a frekvenciaszerződés lejárta előtt legalább tizennégy hónappal kell a műsorszolgáltatónak beadnia a meghosszabbítás iránti igényét, a hatóság pedig e határidő lejárta után tíz hónapig nem dönthet erről – került elő sokadszorra ez a különleges eljárási szabály a Class FM-et üzemeltető Advenio Zrt. és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közötti közigazgatási perben, amelyet előbbi azért indított, mert utóbbi szerinte jogellenesen nem hosszabbította meg a rádiófrekvencia-jogosultságát.

Mi a törvény célja és mi következik abból?

Az Advenio annak idején nem késett el a beadvánnyal, és az NMHH is betartotta a határidőket; a terminusok kérdése azért vált mégis a per központi témájává, mert az Advenio szerint a fent említett tíz hónapos döntési tilalomból következtetni lehet arra, hogy a hatóságnak milyen tények alapján kell a hosszabbításról döntenie, illetve mi nem képezi a tényállás részét.

A médiacég jogi képviselője, Mangoff Péter úgy érvelt: ezzel a tíz hónapos moratóriummal minden bizonnyal az volt a jogalkotó célja, hogy a műsorszolgáltató ellen a kérelem beadása előtt indult hatósági – például bírságolási – eljárások lehetőleg lezáruljanak, és ezek figyelembevételével születhessen döntés. És ha ez így van – márpedig a jogász nem lát más magyarázatot –, akkor abból az is következik, hogy a kérelem beadása utáni ügyek már nem képezik a meghosszabbításról való döntés alapjául szolgáló tényállás részét.

Az NMHH nem értelmez

Az NMHH-t képviselő jogi igazgató, Lapsánszky András már a decemberi tárgyaláson sem tudott választ adni arra, álláspontjuk szerint mi célt szolgál az a bizonyos tíz hónap – kollégáival való konzultáció után sem –, és e kérdésben most sem foglalt állást, helyette azzal hárított, hogy a hatóságnak nem is kell ezt tudnia, egyszerűen csak be kell azt tartania, és slussz.

„Mi ezt szó szerint követjük, mindenféle értelem nélkül” – fogalmazott, majd Dudás Dóra Virág bírónő figyelmeztetésére helyesbítette: „értelmezés nélkül”.

Azért nem kell értelmezni a határidőt, mert nem szorul értelmezésre, egyértelmű – érvelt Lapsánszky.

Kellene értelmezni a jogszabályt, és annak célját

Csakhogy az Advenio nem is azt állította, hogy a határidő nem egyértelmű, hanem abban foglalt állást, hogy mi a rendhagyó jogi megoldás célja, és abból mire lehet következtetni a mostani per tárgyában.

Az pedig kétségtelenül tévedés, hogy egy hatóságnak ne kellene vizsgálnia a jogszabályi rendelkezések célját,

mivel kifejezett kötelességük a jogszabályokat a céljukkal összhangban alkalmazni – ellenkező esetben a joggal való visszaélést követnének el.

Az NMHH-nak mint jogalkalmazónak tehát a célra kiterjedően feltétlenül értelmeznie kellene az alkalmazott jogszabályi előírásokat. Ezen értelmezésnek nyelvtani, történeti, rendszertani és logikai alapon kell folynia – oktatják már a jogi egyetem első évfolyamán.

Ám most az derült ki, az NMHH-nak tényleg nincs arra válasza, mi az idézett speciális határidő-előírás logikai magyarázata, mi a rendszertani jelentősége, így arról sincs álláspontjuk, mi következik ebből.

Azzal köt szerződést az NMHH, akivel kedve van?

A per fontos kérdése egyebekben, hogy – az eljárási szabályok betartása mellett – az NMHH Médiatanácsa szabadon eldöntheti-e, kivel akar frekvenciaszerződést kötni, hosszabbítani, és kivel nem. Az Advenio szerint nincs joguk így válogatni, az alperes szerint van.

E kérdésben mindenképpen nagy jelentőséggel bír majd a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság ítélete, amire azonban még várni kell, a felperes kezdeményezésére ugyanis a bíró szerdán felfüggesztette a pert.

Ez azt jelenti, hogy a bevárják azon perek eredményét, amik a Class FM rövid idő alatt foganatosított, sorozatos megbírságolásai miatt indultak. Ezekről az Advenio azt gondolja, csak azt szolgálták, hogy a szerződés meghosszabbítását el lehessen utasítani, korábban ugyanis nem büntették őket, pedig a műsorok mit sem változtak.

