Feljelentést tettek az olimpiai költések miatt

Nem függesztette fel a budapesti olimpiához kapcsolódó pénzköltéseket a Budapest 2024 Zrt. – derült ki az Együtt közérdekűadat-igénylése után. A baloldali kispárt ezért feljelentést tett hűtlen kezelés miatt. A Budapest 2024 Zrt. költései nehezen átláthatóak, a Hír TV is közérdekűadat-igényléssel fordult a céghez, de csatornának csak a 2016-os szerződések listáját adták ki.

„Felmerül annak a megalapozott gyanúja, hogy a Budapest 2024 Zrt.-nél mind a mai napig nem függesztették fel, illetve nem mondták fel az olimpiai pályázathoz köthető pénzköltéseket” – közérdekűadat-igénylés után hozta nyilvánosságra az Együtt azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy – bár olimpia nem lesz 2024-ben Magyarországon –, a Budapest 2024 Zrt. még mindig költ.

„Ezzel a társaság vezetői az elmúlt egy hónapban sok százmillió forint kárt okoztak a magyar adófizetőnek, ezért én ma reggel feljelentést tettem hűtlen kezelés miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságon” – mondta el Pataki Márton, az Együtt budapesti elnöke.

A Hír TV is kikérte a közérdekű adatokat a pénzköltésekkel kapcsolatban, de a csatornának csak a 2016-os szerződések listáját adták ki, az Együtt által bemutatott 2017-es teljesítéseket nem.

A Momentum Mozgalom is igényelt adatokat, ezek alapján az derült ki, hogy több mint 1,6 milliárd ment el a Magyar Házra a 2016-os riói olimpián. A Magyar Olimpiai Bizottság első alkalommal nyitott ilyen házat az olimpiák történetében, hogy ott a sportolók, szurkolók és az üzletemberek találkozhassanak.

„A probléma az, hogy el akarják titkolni megint, hogy pontosan mire ment el a pénz, és ezért is perelünk, mert nem az számít, hogy most százmillió vagy 1,6 milliárd forint ez, hanem az, hogy joga van tudni az embereknek, hogy ezt a pénzt selyemkendőkre költötték, vagy pedig olyan értelmes dolgokra, mint a tömegsport támogatása” – nyilatkozta a Momentum elnökségi tagja, Kádár Barnabás.

A nagyobbik kormánypárt szerint alaptalan az Együtt feljelentése. A részletes beszámolót a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Házra vonatkozó kérdésre válaszolva a részletes beszámolót a Budapest 2024 Zrt.-re hagyta, azt azonban elmondta, hogy maga a rendezvénysorozat hangos siker volt

„A kormány nagyon világos tájékoztatást adott ebben a kérdésben: az olimpiai pályázat lezárult, sajnos a politikai egység megbomlása miatt, az elszámolás most van folyamatban, ugye egy hónap múlva a technikai idő is lezárul, elmondtam a számokat, ezek az irányadóak. Az a feljelentés, melyről szó van, nyilvánvalóan téves és rosszindulatú és ez be is fog bizonyosodni az elkövetkezendő időszakban” – mondta Hidvéghi Balázs.

Az olimpia népszerűsítésére is rengeteg pénz ment, ebből több mint 600 millió forintot már ki is fizettek. Rogán Antal szomszédjának kommunikációs tendereken hasító cége ezúttal is jól járt, Csetényi Csaba érdekeltsége több mint 226 milliót kaszált reklámfilmekkel.