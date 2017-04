Fideszes játszma az olimpiai aláírásokkal

Törvénysértő határozatra készül a Fővárosi Közgyűlés szerdán a 2024-es olimpiai pályázat visszavonására összegyűjtött több mint 139 ezer érvényes népszavazási aláírás ügyében – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére a kezdeményező Momentum nevében Hajnal Miklós szóvivő. A városháza a hét végén tette közzé az előterjesztést, amely szerint nem rendelik el a helyi népszavazást. Kimondanák, hogy az aláírók célja már teljes mértékben megvalósult, és a népszavazás elrendelése és megtartása okafogyottá vált, hiszen március elsején a Fővárosi Közgyűlés visszavonta a pályázatát.

A javaslatot az önkormányzat törvényességéért is felelős főjegyzői iroda terjesztette be, és Tarlós István főpolgármester mellett a legtöbb kormánypárti képviselő aláírta. A Momentum szerint a Fidesz ezzel „az emberek után a bíróságokat is megkerülné”.

„A Fővárosi Közgyűlés a törvény által kötelezve van arra, hogy elrendelje az ügyben a népszavazást, mivel összegyűlt a kellő számú érvényes aláírás. Annak megállapítása, hogy a népszavazás okafogyottá vált, a népszavazási törvény szövege és a bírósági gyakorlat alapján nem a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe, hanem a bíróságra tartozik. A hatalommegosztás rendszerében visszaélésekre adhatna okot, ha az elrendelésre kötelezett vizsgálhatná az okafogyottságot” – írta a párt szóvivője.

Ezzel szemben Lövétei István alkotmányjogász szerint a jogásztársadalom gyakran szó szerint értelmezi a törvényeket, pedig időnként, mint ebben az esetben is, érdemes a józan észt is figyelembe venni. „Mivel a Fővárosi Közgyűlés eleget tett az aláírók akaratának, hiba lenne kiírni a népszavazást. Más lenne a helyzet, ha nem a 2024-esről, hanem általában az olimpiáról szólt volna a kérdés” – mondta Lövétei István.

Egyébként egy tavalyi hasonló eset nyomán újra a Fővárosi Közgyűlés elé kerülhet a kérdés, amikor majd formailag el kell rendelniük a referendumot. Kaposváron ugyanis annak ellenére visszadobták a városi közgyűlés határozatát az oda telepítendő gumifeldolgozó üzem ellen összegyűjtött aláírásokról, hogy időközben a cég visszalépett, a vele kötött szerződést pedig felbontották. A Kaposvári Törvényszék jogerős döntésében kiemelte: „A jogalkotó azért telepítette az okafogyottság megállapításának hatáskörét a bíróságra, hogy ezzel a helyi önkormányzáshoz való közösségi jogok együttes – képviseleti és népszavazás útján történő – gyakorlása során felmerülő jogvitákat ne az egyik érintett testület, hanem független bíróság bírálja el.” A népszavazás elrendeléséről szóló újabb közgyűlési határozatot végül ugyancsak a törvényszék semmisítette meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.04.