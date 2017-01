Figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt

Az extrém hideg miatt két megyére másodfokú, öt megyére és Budapestre elsőfokú figyelmeztetést adott ki péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint éjszaka az Alföldön (a Tiszántúl keleti felének kivételével), az Északi-középhegységben és a Dél-Dunántúlon sokfelé mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Az Északi-középhegységben több helyen mínusz 20, kisebb körzetekben mínusz 25 fok körül alakulhatnak a minimumok.

Péntekre Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Ezekben a megyékben mínusz 20 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Budapestre és Pest, továbbá Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hideg miatt.

Az éjszakai órákban foltokban sűrűbb, zúzmarás köd képződésére kell számítani főként az Alföld északi felében és az Északi-középhegység völgyeiben. Ködfoltok napközben is megmaradhatnak, legnagyobb eséllyel a Nyírségben.

Pénteken a késő esti órákban az Alföld középső részén, valamint a dél-dunántúli területeken ismét mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő – írták.

Az országos középtávú előrejelzés szerint a hétvégén is marad a hideg idő: többfelé napközben is mínusz 10 fok körül alakulnak a napi maximumok, a leghidegebb órákban néhol mínusz 20 foknál is hidegebb lesz. Emellett ködre, ónos szitálásra, hószállingózásra is készülni kell a hétvégén.