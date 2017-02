Filléres bérlakások: Ferencváros vezetése is módosítana

A budavári önkormányzathoz hasonlóan a ferencvárosi kerületvezetés is megújítaná a lakásbérlésekről szóló rendeletét – értesült a Magyar Nemzet. Erre azután kerülhet sor, hogy beszámoltunk róla, a IX. kerületben fillérekért osztogatják egymás közt a lakásokat a helyi fideszesek, csakúgy, mint a budai Várban.

Önkormányzati bérlakáshoz jutott például Mészáros László, a Fidesz–KDNP ferencvárosi képviselője, aki egy 63 négyzetméteres felújított ingatlant bérel „piaci alapon” havonta 68 ezer forintért. A szintén fideszes Görgényi Máté egy 104 négyzetméteres önkormányzati lakást bérel 118 ezer forintért havonta. Ráadásul az ő esetében a bérleti szerződés eredetileg a nagymamája nevére szól, aki sosem lakott az ingatlanban. Veres László, az előző önkormányzati ciklus fideszes képviselője már meg is vásárolhatta az önkormányzattól azt a bérlakást, amelyben lakott. A 90 négyzetméteres ingatlant 9,6 millió forintért vehette meg. Szintén kirívóan olcsón, mindössze 8,7 millió forintért jutott egy hetvenkét négyzetméteres lakáshoz a korábbi fideszes alpolgármester lánya.

Bár Bácskai János polgármester korábban nem találta aggályosnak és összeférhetetlennek, hogy a Fidesz–KDNP politikusai fillérekért jutottak lakáshoz, úgy tudjuk, most mégis változtatnának a szabályokon. Értesüléseink szerint már el is készült egy új lakásgazdálkodási koncepciót előkészítő dokumentum, amely megalapozhatja egy új lakásbérlésekről szóló rendeletet.

– Valóban létezik egy ilyen belső munkaanyag, amelyhez az LMP a jelzett határidőig több javaslatot is fog tenni – nyilatkozta lapunknak a Lehet Más a Politika IX. kerületi önkormányzati képviselője. Jancsó Andrea Katalin elmondta, kezdeményezni fogja a minőségi lakáscsere lehetőségének visszaállítását, ugyanis jelenleg is rengeteg önkormányzati bérlakás áll üresen, kihasználatlanul. Továbbá javasolni fogja a felújított épületekben piaci alapon kiadott bérlakások esetében alkalmazott 50 százalékos eladási árkedvezmény megszüntetését. Valamint azt is, hogy hozzanak létre egy olyan önkormányzati pénzügyi alapot, amelyből a bérlők önrész hozzátételével felújíthatják leromlott állagú önkormányzati lakásukat.

Az I. kerületi bérlakásmutyi ügyében már hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség. Az ügyben több politikus is feljelentést tett, miután lapunk tavaly év végén beszámolt róla, hogy Nagy Gábor Tamás, Budavár fideszes polgármestere a valós piaci árak töredékéért bérel önkormányzati lakást a saját maga vezette kerülettől.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 21.