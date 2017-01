Fizetnie kell a roma önkormányzatnak

Ki kell fizetnie az Országos Roma Önkormányzatnak (ORÖ) annak a 4500 táblagépnek az árát, amit hátrányos helyzetű diákok számára rendelt egy informatikai cégtől. Így döntött kedden a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, nem jogerős ítéletében – értesült a Magyar Nemzet. Az Albacomp informatikai vállalkozás tavaly perelte be a cigány szervezetet, amely körülbelül 70 millió forinttal maradt adósa a társaságnak. A bíróság most a teljes tartozás és kamatainak megfizetésére kötelezte az ORÖ-t.

Bár a roma szervezet azt nem vitatta, hogy nem fizetett a cégnek a tabletek után, mondvacsinált indokokra hivatkozva mégis megtagadta volna a számla kiegyenlítését. Az ORÖ jogásza többször is azt hangsúlyozta a per során, hogy nem a szerződés szerint teljesített a cég, de arra is hivatkozott, hogy az eszközök kiosztását nem lehet nyomon követni. Továbbá azzal is védekezett, hogy azokat a tableteket, amelyeket a roma önkormányzat átvett, „nem helyezte üzembe” a cég. A kínos magyarázkodással ugyanakkor nem ért célt a szervezet.

Az informatikai cég jogásza és stratégiai igazgatója is tételesen cáfolta a roma szervezet állításait. Minárovits János lapunknak elmondta, az ORÖ összesen 2000 táblagépet vett át tőlük, további 2300-at pedig a posta szállított ki a megadott címekre, vagyis a hátrányos helyzetű diákoknak. Hozzátette, ezenkívül körülbelül 200 eszköz maradt az Albacompnál. Így – ahogy fogalmazott – nem igaz, amit a roma szervezet állít, és a tabletek sorsa igenis nyomon követhető.

A tabletügy pikantériája, hogy a roma szervezet ünnepélyes tanszerátadásra hívott hátrányos helyzetű 14 éves diákokat még 2015 nyárán egy pécsi szakközépiskolába. Az RTL Klub beszámolója szerint a tollak és füzetek mellé egy táblagépet is ígértek a tanulóknak. Az egyik szülő a csatornának akkor úgy nyilatkozott: a gyerekekkel aláírattak egy papírt, hogy átvették a tabletet, de azt mondták, majd csak később kapják meg őket. Végül fél évvel később valóban kiosztották a készülékeket a hátrányos helyzetű diákok között.

A roma önkormányzat egyébként fűnek-fának adósa, a legutóbbi időkig 2,1 milliárddal tartoztak minisztériumoknak, cégeknek és ügyvédi irodáknak. Ugyanakkor tavaly karácsonykor a kormányzat úgy döntött, megsegíti a szervezetet, és 1,3 milliárd forintot átvállalt a tartozásokból „speciális támogatás” címén. Így már „csupán” 800 millió forint kötelezettsége maradt a szervezetnek, ez növekedett most körülbelül 70 millióval. Igaz, a döntés egyelőre nem jogerős, nem kizárt, hogy az ORÖ fellebbez az ítélet ellen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 20.