Fojtogató a miskolci szmog – megint

Miskolcon romlott a levegő minősége, a szálló por koncentrációja átlépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért a polgármester pénteken elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát – tájékoztatta a polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-t.

Koczák Szilvia közölte: Kriza Ákos, Miskolc polgármester ezért egyebek mellett arra kéri a miskolciakat, hogy lehetőleg ne használjanak személyautókat, főleg dízelüzeműeket, utazzanak inkább autóbusszal, villamossal, és ha lehetséges, mérsékeljék a szén-, fa- és olajtüzelésű fűtőberendezések használatát.

hirdetés

A tájékoztatási fokozatkor tilos a nyílt téri égetés. Ennek betartatására és fokozott ellenőrzésére a polgármester felhívta a miskolci önkormányzati rendészet figyelmét.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint legkorábban vasárnap várható a levegőminőség javulása.

A városhoz kapcsolódó friss hír, hogy lemondott Kiss Gábor, Miskolc egyik alpolgármestere. Döntését a város pénteki közgyűlésén jelentette be. A közgyűlésről élőben közvetítő BorsodOnline arról számolt be, hogy Kiss Gábor napirend előtti felszólalásában azt mondta: a jövőben más feladatot vállal, a duális szakképzés fejlesztésével kapcsolatban miniszteriális felkérést kapott, amelyet elvállalt, emiatt mond le tisztségéről. Kriza Ákos polgármester tanácsadóként továbbra is számít rá.

Visszatérve a levegőhelyzetre: Salgótarjánban javult a levegő minősége, ezért pénteken megszűnt a szmogriadó. A szmogriadó tájékoztatási fokozatát kedden rendelte el a nógrádi megyeszékhely vezetője.

hirdetés

A fővárosban a jó idő közeledtével is még marad a tájékoztatási fokozat.