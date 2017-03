Folytatódik a kirúgási hullám az Origónál

Folytatódott a váratlanul induló kirúgási hullám az Origónál: csütörtökön elküldték a hírturnusvezetőt, egy hírszerkesztőt és a gazdasági rovat korábbi vezetőjét is – az ok ezúttal is létszámleépítés volt, akárcsak a szerdán elbocsátott munkatársak esetében. A távozó origósok egy hónapos felmondási időt kaptak, a munkavégzés alól viszont azonnal felmentették őket.

Sajnálkozó hr-esek

Mint az MNO elsőként megírta, március elsején három origós munkatársat és a portálhoz tartozó Unikornis magazin egyik újságíróját is kirúgták a kormányközeli portáltól. Úgy tudjuk, az elbocsátás tényét egyik esetben sem az Origo vezetői – Gábor László hírfőszerkesztő vagy György Bence tartalomigazgató – jelentették be, az elküldött munkatársakat két sajnálkozó hr-es és egy jogász fogadta a hírrel.

Bár több kirúgott újságírónak is gazdasági okokkal magyarázták a döntést, ennek némileg ellentmond, hogy a napokban már több álláskeresőt is behívtak.

(Le)épül, szépül

Az újabb kirúgásokkal egy időben a TV2 Mokka című műsorának stábja is látogatást tett az Origóban: az összeállításban Lantos Gábor, a sportrovat vezetője beszél arról, hogyan korszerűsítették a szervezetet, a háttérben pedig a szinte teljesen üres szerkesztőség látható, illetve egy fekete pólós munkatárs, aki információink szerint szintén ekkor tudta meg, mennie kell.

A sorozatos elbocsátás ugyanakkor nem teljesen előzmény nélküli: a portáltól az elmúlt másfél évben is több olyan munkatárs távozott – vagy éppen elküldték őket –, aki nem értett egyet az Origo tavaly óta tapasztalható irányváltásával. Idén februárban három újságíró és szerkesztő mondott fel a gazdasági és a hírrovatban, egy szerződéses munkatársat pedig kirúgtak.