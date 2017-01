Fordított helyzet: katonák az utcán, rendőrök a határon

A migránshelyzet miatt meglehetősen sok rendőrt vezényeltek a határra, ez is indokolhatja, hogy ismét látni az utcákon állig felfegyverkezett katonai rendészeket – ebben egyetértettek a Magyar Nemzet által megkérdezett szakértők és szakpolitikusok. Csütörtökön a HVG.hu közölt egy fotót, amelyen a terepszínű egyenruhába öltözött, gépfegyveres katonai rendészek éppen a fővárosi 6-os villamoson utaznak.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő lapunknak azt mondta, hogy a katonai rendészek látványa – véleménye szerint – az emberekben mindenképpen megnyugvást kelthet. Hiszen azt üzeni, ha történik valami, akkor ott vannak és közbe tudnak avatkozni. Habár nincs rendőri jogkörük, de ha például bűncselekményt látnak, akkor közbeléphetnek. – Mindenképpen pozitív dolog – így vélekedett arról, hogy közterületeken és akár tömegközlekedési járműveken is láthatók újra az egyenruhások.

Azzal a jobbikos Mirkóczki Ádám – aki a nemzetbiztonsági és a honvédelmi bizottságnak is a tagja – is egyetértett, hogy a többséget valószínűleg inkább nyugalommal tölti el, ha fegyveres katonákat lát az utcákon. Ráadásul a nagyobb elővigyázatosságból baj nem lehet, és bár százszázalékos biztonság nincs, minél több a járőr az utcákon, annál többet teszünk azért, hogy nálunk ne történhessen meg az, ami más európai nagyvárosokban. Bár megjegyezte, hogy mindennek propagandacélja is lehet, hiszen a kormány a lehető legjobban szeretné láttatni, hogy mennyire védik az országot. Ugyanakkor Mirkóczki a kormány dilettantizmusának véli, hogy a határt rendőrök védik, a közrendet pedig katonák. – Ez egy fordított szereposztás – mondta, hozzátéve, hogy nem gond a fokozott óvatosság, de a katonáknak nem ez a dolguk, a közterületekről pedig a határvédelem miatt sok rendőr hiányzik.

Az MSZP-s Demeter Márta – szintén a honvédelmi bizottság tagja – alapvetően látszatintézkedésnek, „látványpékségnek” nevezte azt, hogy az utcákon megjelennek a fegyveresek. Eközben pedig szerinte a valódi védelmi képességek, a Magyar Honvédség állapota folyamatosan romlik; itt a több mint hatezer fős létszámhiányt és a technikai eszközök elavultságát említette. Úgy vélte, hogy ezen a területen lenne szükség inkább érdemi intézkedésekre. – Kormányzati szempontból őrült nagy felelőtlenség, ha a kormány csak arra törekszik, hogy látszatszinten próbálja azt mutatni, mintha nagyobb lenne a biztonság – mondta a politikus.

A katonai rendészekkel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük a Honvédelmi Minisztériumot, ahol későbbre ígértek tájékoztatást. Az elmúlt egy-két évben azért nem teljesen idegen az állig felfegyverkezett egyenruhások látványa Budapest és a nagyvárosok utcáin. Legutóbb a tavaly decemberi berlini terrortámadás után jelentek meg a katonai rendészek, a Készenléti Rendőrség, illetve a Terrorelhárítási Központ (TEK) fegyveresei, sőt a TEK BTR–80-as páncélozott harci járművei az utcákon.

