„Fortélyos félelem igazgat” a budai Várban

Az egész ház tudja, hogy én jártam a legrosszabbul, mert az én lakásom a legnagyobb, és a hálószobám fölé egy csehszlovák típusú víkendházra emlékeztető gépház került, amely folyamatosan zajong – mondta a Budai Központi Kerületi Bíróságon Perjés Zoltán újságíró, akit tanúként hallgattak meg a Zsidai Zoltán Roy étterem-tulajdonos ellen indított perben.

Az eljárást a budai Várban található Szentháromság utca 3. szám alatti társasház egyik lakója kezdeményezte, mert az ott élők otthonai alatt Zsidai Zoltán Roy cége nyitott egy éttermet, ami a Jamie’s Italian lánchoz tartozik. Építése, majd működése ellehetetlenítette életüket.

hirdetés

A tanú – aki korábban egy ideig a Miniszterelnökség médiatanácsadója is volt – Szepesházi Péter bírónak elmagyarázta: olyan, mintha egy ipartelepen aludna az ember. Állandóan hallani egy mély frekvenciás morajt, valamint egy szélviharra emlékeztető zúgást, e hanghatásokat gépek ki- és bekapcsolásának lármája és egy olyan zaj egészít ki, mintha valaki egy régi Verhovina típusú motorkerékpárt rúgna be.

Előfordult olyan eset is, hogy este nyolc tájban az emeleti folyosók bukóablakai mind rezegni kezdtek valamitől. Perjés felhívta az emeletre az épp szolgálatban lévő üzletvezetőt, aki megdöbbent a tapasztaltakon és elnézést kért. Zsidaiék azt állították, hogy a gépek gumibakokon nyugszanak, de később kiderült, hogy ez nem fedte a valóságot.

A tanú tetőtéri szobájának ablakát is kitakarja a gépház, az addig napfényes helyiség mára sötét odú lett. – Úgy tudom, mérési eredményekre is szükség lett volna az építtetőnek, akárcsak zöldhatósági engedélyekre – célzott Perjés arra, hogy ilyenekkel nem találkozott.

Ezzel kapcsolatban a felperes ügyvédje, Soós Péter megjegyezte: az alperes cég részéről folyamatosan elhangzik ígéret arra vonatkozóan, hogy kompenzálják majd a lakókat az őket ért kellemetlenségek miatt, ám soha nem tettek konkrét ajánlatot. A gépek egyébként nemcsak zajt, de hőt is kibocsátanak, ám a moraj miatt nyáron Perjés nem tudja kinyitni az ablakot, ezért folyamatosan járatnia kellett a légkondicionáló berendezést.

Emellett gyakran lengi be irtózatos szag a társasházat, mert a Zsidaiék által kialakított, hatalmas éttermi szellőztetőberendezés kürtőjén át rántás, hagyma, sült hal vagy hús illata tölti be a lépcsőházat. – Ilyenkor a szagok segítségével utazást tehetek egy párizsi halpiactól egészen az Orczy téri lacipecsenyésig – írta le az állapotokat Perjés. A hangok és a bűz intenzitása változó.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Bírói kérdésre kifejtette: a ház a beruházás kezdete előtt nem sokkal egy lakógyűlésen tudta meg, hogy Zsidaiék roppant gépeket akarnak a fejük fölé telepíteni. Emlékei szerint azonnal „durva vita” alakult ki, mert az ott élőket kész helyzet elé állították. Perjés is akkor szembesült azzal, hogy az egyik óriási gép éppen az ágya fölé kerül majd. A lakók a hallottak után úgy döntöttek, nem támogatják a gépek elhelyezését, vagyis nem volt meg az ilyenkor szükséges kétharmados támogatottsága a tervnek, csupán 52 százalékos szavazati többség (ami az önkormányzati tulajdonból és a Zsidai Group által megvásárolt lakásból adódott össze). Azaz véleménye szerint jogtalanul helyezték fel a tetőre a gépeket. – Egy önkormányzati csinovnyik ne döntsön emberek életéről, ráadásul anyagi kárt is okoztak, hiszen a lakások piaci ára rendkívül magas volt, ám most csökkent az értékük – nyomatékosította a tanú. Hozzátette: több lakásból már elmenekültek, akinek volt lehetősége nyaralójába, élettársához vagy egyéb helyre költözött, illetve eladta ingatlanát, mert nyugalomra vágyott. Míg lakásuk korábban csendes helynek számított, mára kibírhatatlan lett.

Felidézte, hogy egy ismerőse nemrég éttermet nyitott, a lakók ott sem szavazták meg kétharmad arányban, hogy gépeket telepítsenek a fejük fölé. Ezért a vendéglátós megvett egy lakást a házban, és négyszeres szigetelés mellett odatelepítette a berendezéseket.

Perjés felelevenítette: az épület helyén ötszáz éven át vendéglátó volt, és a korábban itt működött Hadik étteremmel semmi gondja nem volt a lakóknak. – Ehhez képest Zsidai Roy kezdetben hajnal egyig tartott nyitva, s csak a média segítségével sikerült rábírni az este tízórás zárás betartására. Bőgeti a zenét, minden ésszerű határt átlép. Azért mer ilyen pofátlan lenni, mert mögötte áll a polgármester, a Fidesz. Ha nem így lenne, be kellene tartania a törvényeket – szögezte le Perjés.

A tanú felidézte, hogy kezdetben nem volt rossz viszonyban Zsidai Zoltánnal, 2016 márciusában például még együtt ünnepelték névnapjukat. Érdekességként megjegyezte, hogy az az eset, amely alapján tavaly augusztusban kommandósokat küldtek rá, április 28-án történt, Zsidai mégis meghívta őt és párját egy étterem nyitófogadására májusban.

hirdetés

A vendéglős később fokozatosan semmibe vette jogait, életét ellehetetlenítette, vagyona elértéktelenedett, ezért megfogadta: „amíg él, azért fog harcolni, hogy a zajkeltő monstrumokat leszereljék a házról”. Nehezményezte, hogy tavaly belegázoltak ő és a gyermeke életébe, amikor kommandósokat küldtek rá. – Nem bűnöző vagyok, hanem újságíró. Mondtam Zsidainak: még a maffiózók is a kocsma előtt rendezik le a vitás ügyeiket, nem keverik bele a családot – célzott arra, hogy gyermeke akár otthon is lehetett volna, amikor rátörték az ajtót a rendőrök. Szerinte a Zsidai család el akarja foglalni a budai Várat; a legtöbb ember ma retteg a városrészben, a jelenlegi komor hangulatot József Attila: Hazám című versének egy sorával jellemezte: „Fortélyos félelem igazgat”.