Fóti gyermekváros: még csak egyeztetnek

A kormány azt már eldöntötte, hogy kiüríti a fóti Károlyi István Gyermekközpontot, arra azonban még nincs válasz, hol helyezik el az intézményben elszállásolt, kísérő nélküli menekült gyerekeket – értesült a Magyar Nemzet.

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, valamint Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár januárban jelentette be, hogy Hatvanba kerül át a 24 férőhelyes, tartósan beteg, fogyatékossággal élő vagy háromévesnél fiatalabb gyerekeket gondozó részleg, Zalaegerszegre és Kalocsára pedig a speciális gondozást nyújtó osztály. A kísérő nélkül Magyarországra érkező menekült gyerekekről azonban nem beszéltek, ezért lapunk közérdekűadat-igényléssel fordult a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi). A minisztériumnál azt közölték, hogy jelenleg tárcaközi egyeztetések zajlanak az új helyszín vagy helyszínek kijelöléséről, így még nem tudnak választ adni. A kérdés azért lehet kényes a kormányzat számára, mert kvótanépszavazás előtti menekültellenes kampány után nehezen tudnak a befogadás mellett érvelni. Több helyen ráadásul a lakók is tiltakoztak a menekült gyerekek ellen. Fóton például helyi népszavazást is tartottak volna arról, hogy ideiglenesen és tartósan se lehessen menekülteket telepíteni a városba, de a referendum elrendeléséhez szükséges aláírásokat végül nem sikerül összegyűjteni. Hódmezővásárhelyen – Lázár János választókerületében – szintén tiltakoztak a lakók, ezért át is telepítették onnan a menekült gyerekeket Fótra.

A tervek szerint a fóti gyermekváros területén lévő, az 1800-as években épült Károlyi-kastélyt és környékét teljesen felújítanák, a parkban pedig kulturális központot alakítanának ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 06.