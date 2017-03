Gaskó István: Orbán miatt kellett a drága bútor

Szükség volt az értékes berendezési tárgyakra a VDSZSZ székházában, nem akartuk, hogy Orbán Viktor ijedtében elszaladjon onnan – ezzel indokolta Gaskó István, miért költöttek annyit az épületre. A szakszervezeti elnök arra is talált magyarázatot, hogyan költhettek 6 milliót csupán függönyökre.

Nem volt ott semmiféle rongyrázás, érthető, ha az ember milliós berendezési tárgyakkal díszíti a székházat, ahová Orbán Viktor is beállíthat; azt meg nem akarhattuk, hogy a miniszterelnök ijedtében elszaladjon, amiért olajos padlóval várják – fejtegette Gaskó István a Hír TV-ben, hogy miért költött annyit a Vasúti Dolgozók Szakszervezetének központjára, miért vett például 320 ezer forintért egy faliórát vagy hétmillióért tárgyalóasztalt a székházba.

A volt szakszervezeti vezető szerint az is érthető, hogy hatmillió forintot költöttek függönyökre, hiszen egy háromszintes épületben nagyon sok az ablak – a tagdíjakból viszont egy fillért sem fordítottak a berendezésre, a bútorzatot pályázati pénzekből vagy a Liga Szakszervezetek külsős forrásaiból szerezték be.

„…De én úgy gondolom, hogy ez sokkal kevésbé érdekes, mint az, hogy a Liga, illetve a VDSZSZ Szolidaritás a VDSZSZ-szövetség ingatlanait, ingóságait nem akarja kiadni, és inkább megosztoznak rajta, meg a sajtót hergelik vele, hogy olvassák a fejemre, hogy 320 ezer forintos óra volt” – magyarázta Gaskó Kálmán Olgának, a Hír TV műsorvezetőjének.

Gaskó Istvánt 2015-ben, huszonöt év után menesztették a szervezet éléről korrupciógyanús ügyei és költekezései miatt – a szervezet több feljelentést is tett az ügyben, a BRFK nyomozói pedig megszállták a VDSZSZ és a Liga székházát , iratokat foglaltak le a feltételezett visszaélések után kutatva.

Gaskó most azt mondta, ezekből a feljelentésekből semmi nem bizonyosodott be, „semmi, nem tudok róla semmit”. Hozzátette: ismeretlen tettesek ellen indult a feljelentés, állítólag, és hozzá nem jutottak el, de még a gazdasági alelnökhöz sem. Hangsúlyozta továbbá: nem közpénzből vitte el a feleségét nászútra, az saját zsebből volt, amit bizonyítani is tud.