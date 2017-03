Gémesi lerántotta a leplet

Immár egy éve szervezi pártját Gémesi György, azóta ígéri, hogy ha eljön az ideje, bemutatja csapatát. Ez szombaton, a budapesti Bartók Galériában meg is történt, legalábbis az alelnökök és a választmányi elnök személyét illetően. A párt vezetői nem országosan ismert arcok, de némelyikük nem is teljesen ismeretlen.

Üveges Gábor választmányi elnök, Hernádszentandrás polgármestere például Bioszentandrás néven futó programja révén sokat szerepelt a médiában, falujában sikeres termelési programot indított, ami anyagi és társadalmi értelemben is nagyot lendített a falun. Termékeiket a településtől távolabbi éttermekben, piacokon is keresik. Molnár Róbert, a dél-délkeleti hármashatáron fekvő Kübekháza polgármestere a migrációs válság miatt jelent meg gyakran a televízióban és a lapok hasábjain, ennél is fontosabb azonban, hogy vezetése alatt igen szépen fejlődött, kifejezetten élhető és kellemes településsé vált Kübekháza. (Riportunk itt olvasható.) Az elnökség további tagjai: Pusztai-Csató Adrienn, Szentistván, Ambrus Gyöngyi, Kistokaj és Hohn Krisztina, Mánfa polgármestere. A sorból ugyanakkor hiányzik egyelőre – szemben a várakozásokkal – Wittinghof Tamás, Budaörs vezetője, akire többször hivatkozott már Gémesi György, illetve Kész Zoltán, aki a baloldal támogatásával lett veszprémi országgyűlési képviselő.

Gémesi György idén március 15-én jelentette be pártja, az Új Kezdet megalakulását, ismertetve azt a tizenkét pontot, amelyet hosszas társadalmi egyeztetést követően megfogalmaztak. A város polgármestere úgy vélte, a márciusi ifjakhoz hasonlóan forradalmat kell csinálni. Mint mondta, nem fegyverrel vívottat, nem fülkeforradalmat, hanem a józan ész forradalmát, amelynek 12 pontja a nemzeti minimum. Ezek az alábbiak:

Követeljük a

A korrupció felszámolását! Jogbiztonságot, törvény előtti egyenlőséget! Szólásszabadságot, valódi társadalmi párbeszédet! Emberhez méltó egészségügyi, szociális időskori ellátást! Hasznos tudást adó oktatást! Vonzó hazai jövőt a fiataloknak, családoknak! Erős, független önkormányzatokat! Élhető vidéket! Kedvező és kiszámítható körülményeket a vállalkozásoknak! Biztonságot a szakmai és civil szervezeteknek, független, szabadon szolgáló történelmi és kis egyházakat. Társadalmi megbékélést és európai Magyarországot! Új kezdetet!

A népszavazási kérdés „Egyetért-e ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, mely kötelezően előírja azt, hogy a NAV vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, akik 1987. március 15. és 2017. március 15. között a magyar kormány tagja vagy képviselője, polgármestere volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a NAV szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapításban érintett személy és közeli hozzátartozói a megállapítástól számított ötéves időtartamra tiltsák el minden közhatalmi funkciótól és közpénz felhatalmazásával járó tevékenység végzésétől.”

Gémesi György szombati rendezvényükön tudatta, az elmúlt húsz év összes kormánytagját átvilágítaná új pártja egyik első intézkedéseként. Ennek érdekében korrupcióellenes népszavazási kezdeményezést nyújtanak be. A kezdeményezés láthatóan komoly szerepet szán a NAV-nak, kérdés, a Tállai András vezette adóhatóság mennyire lesz partner ebben. Ezt a felevetést a közösségi médiában máris többen a pártnak szegezték. Az Új Kezdet erre egyelőre úgy reagált, a NAV-elnök személye valóban problémás. Ugyanakkor „sajnos csak a NAV teheti meg az eljárást, más nem. Egyéb lehetőségek a magyar jogrendben nincsenek.”

