Gerilla Grill: vízisakk és kutyaitató készült Budapesten

A Gellért fürdő Dunába ömlő termálvizes csatornája mellett alakítottak ki grillezésre, beszélgetésre, sakkozásra alkalmas köztéri, közösségi teret a Beton kurzus egyetemi hallgatói.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2011-ben indult el az első Beton kurzus az S’39 Hybrid Design Manufacture szervezésében azzal a céllal, hogy a hallgatók először elméletben, majd gyakorlatban is megismerkedhessenek a beton kreatív felhasználási módjaival. Az egyetemi kurzuson eleinte csak a BME építész és egyéb mérnök szakos hallgatói vehettek részt, de később más felsőoktatási intézményekből is lehetett jelentkezni, így az elmúlt években már forma- és bútortervezők, valamint képzőművészek is bekapcsolódtak a munkába – idézi fel a szervezők közleménye.

hirdetés

A beton kreatív felhasználási módja Fotó: Gerilla Grill / Facebook

A többféle területről érkező hallgatók egymást inspirálva minden évben izgalmas köztéri munkákkal zárják a szemesztert, így volt ez 2015-ben is, amikor a Gellért tér alatt, a budai alsó rakparton, a Szabadság híd melletti rézsűs területen dolgoztak a fiatalok. A diákok akkor a területre betonból kis padokat öntöttek, amelyekről nemcsak szép kilátás nyílik, de a folyóval kapcsolatos érdekességeket is lehet olvasni rajtuk. Tavaly a Beton kurzuson részt vevő mintegy negyven egyetemista ezt fejlesztette tovább a Valyo – Város és a Folyó Egyesület segítségével, munkájuk a Kifolyó nevet kapta.

A projekt központi része a Gellért téri Gerilla Grill, amely egy betonból készült, Duna-parti sütögetőhely, amelyen a város közepén, mégis a forgalomtól távol, közvetlenül a vízparton készítheti el bárki az ebédjét. A hallgatók kutyaitatók kialakításával az állattal érkezőkre, a vízisakkal a játékos kedvűekre is gondoltak.

Duna-parti sütögetőhely Fotó: Gerilla Grill / Facebook

A rakpart Gellért tér alatti részét az autóforgalom miatt nehéz megközelíteni, ezért az egyetemisták Kövesd a teknőst! mottóval jelzéseket készítettek, valamint szintén a közlekedést segíti a lenti sétányon található gázló, amelynek segítségével végig lehet sétálni a parton, a kifolyó alatt, a városlakók által kialakított sziklapezsgőfürdőhöz.

hirdetés

A Beton kurzus februárban, a második félévben újraindul, és új diákok, például tájépítész hallgatók is bekapcsolódnak a Kifolyó továbbfejlesztésébe és csinosításába.