Gyásznap az áldozatok elmékére

Nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány hétfőt az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére. Már szombaton meg is jelent az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében, katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra engedik az Országház előtt, a Kossuth téren. Az eseményen Kövér László, az Országgyűlés elnöke is részt vesz.

A külön jogszabályban meghatározott középületekre fekete zászlót kell kitenni, Magyarország lobogója mellett az európai lobogót is félárbocra kell ereszteni. A most megjelent kormányrendelet külön szól arról is, hogy az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tegnap arra kérte az iskolákat: a hétfői nemzeti gyásznapot a tanárok kezdjék azzal, hogy megpróbálják megbeszélni a diákokkal a történteket. A nemzeti emléknapon egyes állami rendezvényeket is lemondanak, és a miniszter tájékoztatása szerint arra kérték a magánrendezvények szervezőit is, hogy a „kegyeleti szempontoknak felelően járjanak el”. A buszbaleset miatt az állami média kegyeleti okokból nem sugározta A Dal válogatóját, de elmaradt például a TV2 zenés műsora is.

A kormány viszonylag ritkán rendel el egy-egy tragédia nyomán nemzeti gyásznapot. Vannak állandó gyásznapok, ilyen október 6-a és november 4-e, vagyis az aradi vértanúk 1849-es kivégzésének, illetve az 1956-os forradalom leverésének évfordulója. (Vannak emellett nemzeti emléknapok is, amelyek olyan napokat jelölnek, amelyeknek az ország, illetve a magyarság életében kiemelt jelentőségük van. Ilyen például a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja február 25-én, a holokauszt áldozatainak emléknapja április 16-án, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti összetartozás napja július 4-én, vagy a nándorfehérvári diadal emléknapja július 22-én.)

Legutóbb alig több mint egy éve, 2015. november 15-én volt nemzeti gyásznap a párizsi terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére. De volt arra is már példa, hogy egy neves közéleti személyiség halála miatt hirdettek gyásznapot. 2005-ben II. János Pál pápa temetésének napját, április 8-t nyilvánította nemzeti gyásznappá a kormány. 1999. január 31-én az Ausztriában történt tömeges buszbaleset áldozatai emlékére hirdettek országos gyásznapot. Akkor is egy sítáborból hazafelé tartó diákcsoportot ért baleset a stájerországi Deutschlandsberg település mellett, amelyben 18-an meghaltak és 27-en megsebesültek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 23.