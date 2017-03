Gyurcsány és Molnár Gyula nem fütyülte volna ki Orbánt

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Molnár Gyula, az MSZP vezéres sem fütyülte volna ki a miniszterelnököt – Molnár szerint nincs szükség a társadalom megosztására, Gyurcsány pedig maga is tudja, milyen amikor kifütyülik.

Nem fütyülték volna ki Orbán Viktort – ezt mondta Molnár Csaba MSZP-elnök és Gyurcsány Ferenc, a DK vezetője is az atv.hu kérdésére.

Molnár Gyula szerint olyan politikai kultúra honosodott meg Magyarországon, amikor már nem a saját értékeink bemutatása a cél, hanem sokkal inkább a másik ellenségként való felépítése. „Nagyon örülnék, ha kikeverednénk ebből. Nem akarom bántani a fütyülőket, és értem az indulatot, de ki kell hozzuk a magyar politikát abból, hogy a nemzeti ünnepeinken nem tudunk összekapaszkodni és arról beszélni, hogy közösen mit csinálnánk” – mondta a Magyar Szocialista Párt elnöke. Molnár hozzátette, el kell menniük azoknak a politikusoknak, akik megosztják az embereket és a társadalmat.

Gyurcsány Ferenc maga is megtapasztalta, milyen az, amikor kifütyülik, tojással dobálják – és szerinte korábban azok álltak a lejárató akciók mögött, akik ma éppen tiltakoznak a fütyülés ellen. „Én nem mennék el fütyülni, be kell valljam. Tiszteletben tartom az ünnep méltóságát, és azt is, hogy a miniszterelnök mondhassa el a véleményét. De ízlések és pofonok különbözőek. Ha valaki így akarja kifejezni a véleményét, ám tegye” – vélekedett a Demokratikus Koalíció vezetője.

Eörsi Mátyás, korábban SZDSZ-es, most DK-s politikus Facebook-oldalán jelezte, egyetért Gyurcsánnyal és Molnárral, és örülne, ha az ünnepségek megzavarása, mint politikai eszköz a jobboldali fegyvertárban maradna.

Juhász Péter, az Együtt elnöke a Magyar Nemzetnek azzal indokolta a fütyülést, hogy egy nemzeti ünnepen a véleménynyilvánítás szabadsága sokkal magasabb rendű érdek, mint hogy egyébként egy politikus elmondhassa a saját beszédét. – Az Együtt követelése az volt március 15-e alkalmából, hogy a kormányfő tartson nyilvános közmeghallgatást, ahol bárki felteheti a kérdéseit, vagy szembesítheti a kritikáival. „Amíg ez nem történik meg, addig fütyülni fogunk, mert nincs más eszközünk.”