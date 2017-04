Gyurcsány Ferencnél is népszerűtlenebb Habony Árpád

Továbbra is a köztársasági elnök, azaz Áder János a legnépszerűbb politikus – derült ki az Iránytű Intézet legfrissebb felméréséből. A kutatás szerint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök továbbra is a lista utolsó helyezettjei között szerepel, azonban Habony Árpád már népszerűtlenebb nála. Habony Árpád megítélése még a Fidesz–KDNP táborában is rendkívül negatív, a kormánypártok szavazóinak 61 százaléka inkább vagy nagyon ellenszenvesnek tartja őt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Habony Árpádhoz hasonlóan Mészáros Lőrincnek, Felcsút milliárdos polgármesterének is rendkívül rossz a megítélése. Az Iránytű Intézet kutatása szerint személyét általános megvetés övezi, minden második választó a lehető legrosszabb osztályzatot adta neki, további 22 százalék pedig inkább ellenszenvesnek tartja. Még a Fidesz–KDNP szavazóinak fele is rossz véleménnyel van Mészárosról, vele szimpatizáló személyt pedig csak elvétve találni.

A Magyar Nemzet megrendeléséből készült kutatásból az is kiderül, hogy Andy Vajna filmügyi kormánybiztos is nagyon népszerűtlen. Megítélése kifejezetten rossz, a legtöbb választói csoportban abszolút többségben vannak az őt ellenszenvesnek tartók, több választói csoportban pedig a lehető legrosszabb osztályzatot adók már magukban is a többséget teszik ki. Egyedül a Fidesz-táboron belül nincsenek többségben a Vajnát ellenszenvesnek gondolók.

A népszerűségi lista dobogójára egyébként Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Tarlós István főpolgármester fért fel. Áder János köztársasági elnök népszerűsége kimagasló, a magas osztályzat mögött – amelynek maximuma az 5-ös volt – az „1-es” és „2-es” osztályzatok csekély aránya áll.

Lekerült a dobogóról viszont Karácsony Gergely, aki februári eredményén jelentősen rontott, öt pontot veszített népszerűségéből. Javítani egyébként csak Toroczkai László Jobbik-alelnök, valamint Juhász Péter, az Együtt elnöke tudott, de ők is csak 2-es és 3-as osztályzattal.

Orbán Viktor miniszterelnök személye megosztó: a választók 40 százaléka számára inkább vagy nagyon ellenszenves, míg ugyanennyien válaszolták azt, hogy szimpatikus nekik a miniszterelnök. A baloldali szavazók túlnyomó többsége számára ellenszenves Orbán, és a jobbikosok többsége is elutasítja. Az ellenzékiek közül egyedül a Jobbikban vannak számottevő arányban Orbánnal szimpatizálók. A Fidesz–KDNP szavazói jellemzően kedvelik Orbánt, 85 százalék 4-es vagy 5-ös osztályzatot adott a miniszterelnöknek. A pártokhoz egyértelműen nem köthető szavazók között minden csoportban az 1-es vagy 2-es osztályzatot adók alkotják a relatív vagy abszolút többséget.

Botka Lászlónak a választók relatív többsége közepes osztályzatot adott. AZ MSZP-s politikus kifejezetten kedvelt például az MSZP- és Együtt-táboron belül, de a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Momentum, a DK és az LMP szavazóinál is alacsony az elutasítottsága. Még a Jobbik táborában sem az elutasítók vannak többségben, hanem a Botkának közepes osztályzatot adók. Egyedül a Fidesz–KDNP szavazói és a szavazástól biztosan távol maradók között vannak többségben a Botkát elutasítók.

Vona Gáborról, a Jobbik elnökéről a választók relatív többségének negatív véleménye van. A baloldalon jellemzően rosszabb a megítélése, de a fideszes szavazók között is sok az elutasító, és alig találni olyat, aki Vonát szimpatikusnak tartja. A jobbikosok jellemzően kedvelik Vonát, 72 százalék ugyanis 4-es vagy 5-ös osztályzatot adott neki, ez azonban valamivel gyengébb arány, mint Orbán Viktor esetében a saját táborán belül.

Az LMP vezetői közül Szél Bernadett a megkérdezettek relatív többségének ellenszenves, amiért elsősorban a Fidesz szavazói felelősek, akiknek 59 százaléka adott 1-es vagy 2-es osztályzatot neki. Szél Bernadettet az LMP-szavazók abszolút többsége viszont szimpatikusnak tartja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.01.