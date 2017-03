„Gyurcsány igazán eltakarodhatna”

Nem leszünk budapesti törpepárt – mondta a Hír24-nek adott interjújában Fekete-Győr András. A hétvégén párttá alakult Momentum Mozgalom elnöke szerint meredek elképzelés lenne, ha 28 évesen miniszterelnök akarna lenni, a parlamentbe jutással viszont nem elégedne meg. Hangsúlyozta, nemcsak a Fidesszel, hanem például Szanyival és Gyurcsánnyal szemben is keményen kell fellépni. Nem szeretné, hogy a Momentumnak bármi köze legyen hozzájuk. Véleménye szerint Gyurcsánynak nagy szerepe van abban, hogy a Fidesz kétharmados többséget szerzett és kiépítette a NER-t, Szanyi pedig fideszes propagandalapoknak ad sértett interjúkat, amivel magát minősíti.

Arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik az az arrogancia, amivel elutasítják a többi ellenzéki erő közeledését, legyen szó akár Gyurcsányról, akár Szanyiról, úgy felelt: „Bocsánat, de ők nem érdemelnek mást. Nem mindenkivel szemben vagyunk arrogánsak – ha ez arrogancia –, de nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc mi az istent keres még a politikában. Már igazán eltakarodhatna a közéletből.”

Beszélt az ügynökaktákról is, amelyeknek nyilvánossága a rendszerváltás befejezésének és az új kezdetnek egyik előfeltétele, a Momentum pedig erre szövetkezett. Az erre vonatkozó terveik már megvannak, de ennek kérdése sok hónapon, akár fél éven át tartó kezdeményezés lesz az országjárás és a szervezetépítés mellett. Kiemelte, ez a téma eddig is a közbeszéd része volt, de van annak szimbolikája, hogy az 1989 környékén született nemzedék felnő, létrehoz egy politikai mozgalmat, és egyik első követelése az ügynökakták nyilvánossága. Főleg úgy, hogy a Fidesz és adott esetben a kormány soraiban is ott ülnek azok a döntéshozók, akiket zsarolni lehet a múltjukkal. Ez óriási nemzetbiztonsági kockázat – tette hozzá.