Gyurcsány: Orbán az új Csurka, a Fidesz az új MIÉP

Ha érdemeltem is büntetést – bár szerintem nem –, akkor kitöltöttem, letöltöttem, nem tartozom vádlóimnak, csak magamnak, demokratikus meggyőződésemnek, hazámnak. Ellenfeleimnek azt üzenem: nem érdekelnek, teszem a dolgom, vezetem a pártomat – jelentette ki 13. alkalommal tartott évértékelőjén szombaton délután Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

Az egykori miniszterelnök azt ígérte, sikeres pártot csinál a Demokratikus Koalícióból. Úgy érzi, tisztességesebb, jobb, őszintébb ellenfelei többségénél, jobban látja hazája érdekeit, jobban képviseli, mint ők.

Orbán beteg ember és tolvaj

Gyurcsány szerint szétmállik az ország a jelenlegi vezetés kezében. „Te tetted ezt, Viktor!” felkiáltással támadta Orbán Viktort, aki szerinte nem vezető, hanem bűnöző és beteg ember, aki az országot is megbetegítette. A DK elnöke saját feladatának tartja, hogy meggyógyítsa az országot, és eltávolítsa a tolvaj Fideszt és Orbánt, mert aki lop, annak börtönben a helye. Szerinte az nem hazafi, akinek jobban fáj Trianon sebe, mint a mai magyarok szenvedése. Azoké a magyaroké, akik éheznek és fáznak.

Háta mögött szervezkedik az ellenzék

Gyurcsány arról is beszélt, hogy össze kellene fogni a demokratikus ellenzéknek, de sérelmezte, hogy az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd, valamint „Botka László a háta mögött titkos tárgyalásokat folytat”. Felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek félre kellene tenni a sértődöttséget, akinek pedig ez nem megy egyedül, annak pszichiáter segítségét ajánlotta.

Orbán Viktor az új Csurka István

A jobboldalt elemezve kijelentette, hogy szerinte Antall József is szembeszállna a mostani Orbánnal, ahogy egykor Csurka Istvánnal is konfrontálódott. Annál is inkább így van ez, mert szerinte Orbán az új Csurka István, a Fidesz az új MIÉP. Az egykori kormányfő elismerte ugyan, hogy a jobboldalnak valóban vannak jogos történelmi sérelmei, amelyek okozója a diktatórikus baloldal volt, de egyúttal hiányolta a nyugati országok modern konzervativizmusát hazánkban.

A Jobbikról szólva elmondta, le kell ugyan győzni Orbánt, de nem szabad a rosszat még rosszabbal lecserélni. Szerinte ugyanis a Jobbik az új hungarizmus eszméjét képviseli.

A Fidesznek szolgalelkű emberek kellenek

Az oktatásról szólva a Fidesz szemére vetette, hogy nekik nem keresztény emberek kellenek, hanem „elbutított, nem kérdező, a hatalmat szótlanul kiszolgáló embermassza”. Elmondta, őt nem érdekli ki milyen vallású, csak az, hogy az iskolából kilépő gyerekek értsék a világot, s használják a modern technológia adta eszközöket, majd hozzátette, „de ezekkel nem lehet”.

Az egészségügyről szólva kijelentette, a fideszes elitnek épített szuperkórház helyett tisztességes ellátásra van szüksége az átlag magyarnak. Majd megvádolta a Fideszt, hogy megakadályozta őt abban, hogy rendbe rakja az egészségügyet, most pedig éppen a kormánypártok teszik tönkre az ágazatot.

Végül emlékeztetett, Orbán szerint az idei a lázadás éve lesz, majd hozzátette: „Adná Isten! A DK pedig készen áll arra, hogy kormányozza az országot.”