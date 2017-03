Gyurcsány: Tudomásul vesszük, hogy az MSZP külön listán indul

Elfogyott az idő, ezért tudomásul vesszük, hogy az MSZP Botka László vezetésével önálló listán indul – jegyezte meg Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusán elmondott beszédében. Szerinte arra ugyanakkor továbbra is törekedni kell, hogy az egyéni körzetekben egy demokratikus jelölt álljon a Fidesz jelöltjével szemben.

Az már korábban eldőlt, hogy Gyurcsány Ferenc marad a Demokratikus Koalíció elnöke, így a szombati kongresszuson csak az alelnökökről, valamint az elnökségi tagokról döntenek.

hirdetés

A párt elnöke a szavazás előtt elmondott beszédében az ellenzéki összefogásról azt mondta, hogy a demokratikus oldalnak közös történelmi felelőssége van a jelenlegi rezsim leváltásában. Úgy vélte, a szabadság legnagyobb akadálya a mostani kormány, és nem az a fő kérdés, hogy „ki mit tett 2007-ben”. A történelmi sérelmek helyett szerinte a jövőre kell koncentrálni.

Türelmünk van, de az idő elfogyott. A Demokratikus Koalíció megértette, hogy Botka László vezetésével az MSZP önálló listán indul

– fogalmazott, hozzátéve, hogy lehet, sok a zászló, de egy a tábor, ezért a demokratikus oldalnak közös egyéni jelöltet kell állítania a Fidesz jelöltjével szemben.

Mi az együttműködés hívei vagyunk. Nincs harag, nincs sértődés, nincs féltékenykedés, felelősség van

– hangsúlyozta. Azt is egyértelművé tette, hogy nem vonul vissza, szerinte ugyanis kötelessége képviselni azt az 500 ezer embert, aki benne bízik.

A volt miniszterelnök azért odaszúrt Botka László szegedi polgármesternek, szerinte ugyanis

hiába döngeti a mellét a debreceni, a pécsi, a szegedi vagy a győri polgármester, hogy újjáépült a város, mert ezek a beruházások még az ő kormányzásuk idején mentek végbe.

Botka László korábban egyértelművé tette, hogy csak abban az esetben vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, ha az ellenzéki pártok közös listát állítanak és ezen nem szerepel Gyurcsány Ferenc.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A volt kormányfő beszédében a párt Sokak Magyarországa nevű programját ismertetve elmondta: az a fő céljuk, hogy a „romlásból virágzásba borítsák az országot”.

Romlás szerinte ott van,

ahol a többségnek kuss a neve

ahol a hatalmon lévőknek az a legfőbb jellemzője, hogy törvényesen lopnak

ahol sokan azt érzik, hogy elfeledkeztek róluk

ahol gyerekek százezrei indulnak éhesen az iskolába

ahol minimálbérnél kevesebbért dolgoznak az emberek

ahol a miniszterelnök cinizmusból vagy tudatlanságból etnikai homogenitásról beszél

ahol egy színházigazgatót azért nem választanak meg, mert a hatalomnak nem tetszik

ahol a kormány nem meri megkérdezni az emberek véleményét.

Az alapjövedelemről szólva azt mondta, hogy izgatottan várja a világ több pontján folyó kísérletek eredményét, de szerint káros hatással lenne az emberek életére. – Ha kivesszük a közös erőfeszítést, akkor egy helyben topogunk majd, és nem jutunk előre – mondta.

Azt ugyanakkor megjegyezte, hogy a bajba jutottakon továbbra is segíteni kell, ezért ha kormányra kerülnek, többkulcsos adót vezetnének be. Ennek részleteit nem fejtette ki, de azt mondta, hogy 500 ezer forintos fizetés feletti emberektől elvárható, hogy többel járuljanak hozzá a közös kasszához.

Több lehetőség lent és több felelősség fent

– foglalta össze.

A Demokratikus Koalíció ígéreteit négy pontban foglalta össze:

Aki heti 40 órát dolgozik, az élhessen meg tisztességes bérből. Miért kell szótlanul tűrni, hogy sokan 80-90 ezerből tengetik napjaikat?

Ha valaki ledolgozott egy életet, akkor legyen tisztességes nyugdíja. Miért kell eltűrni az időskori szegénységet, hogy 60-70 éves emberek azért küzdenek, hogy fűteni tudják a lakásukat?

Aki beteg, az gyógyulhasson. Miért kell éveket várni egyszerű vizsgálatokra, miközben befizettük a társadalombiztosítást.

Aki tanulni akar, az tanulhasson – függetlenül attól, hogy hová született.

Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy a paksi bővítés helyett a megújuló energiában hisz, majd rátért a jelenlegi kormány elszámoltatásának kérdésére is. Szerinte ugyanis a kabinet ellopta az országot, amit nem lehet szó nélkül hagyni, a felelősségre vonás azonban nem mehet át boszorkányüldözésbe.

A jog keretein nem lehet túlterjeszkedni. Arról nem is beszélve, hogy boszorkányok helyett ördögöket látok

– mondta.

Gyurcsány Ferenc a Momentum Mozgalom megjelenésének örül, szerinte ugyanis ez még nagyobb teljesítményre késztetheti a jelenlegi demokratikus oldalt. Azt kérte az emberektől, hogy helyi vagy országos népszavazások kezdeményezésével, petíciókkal bombázzák a hatalmat, szerinte ugyanis

népakarat-cunamival kell meghátrálásra kényszeríteni a kormányt.

Az ellenzéki pártoktól pedig azt várja, hogy segítséget is adnak ehhez, mert szerinte „fontosabb a pártok érdekénél az emberek érdeke”. A Demokratikus Koalíció is segíti az LMP és a Párbeszéd kezdeményezéseit – tette hozzá. Azt is megígérte, hogy ha kormányra kerülnek, akkor a fontosabb kérdésekben vagy előre kikérik az emberek véleményét, vagy utólag kérnek jóváhagyást. – Nem hazug nemzeti konzultációkra van szükség – mondta.

Gyurcsány Ferenc újra egyértelművé tette, hogy bíznak az Európai Egyesült Államok létrejöttében, mert így kevésbé kellene rettegni a háborútól, és kevesebb lehetősége lesz „ennek a túlképzett jegybankelnöknek, hogy hazugságokat terjesszen” a külföldi támadásokról.

– Jobban hiszek az euróban, mint a forintban, nem azért, mert hazaáruló vagyok, hanem mert épeszű vagyok hirdetés

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az európai igazságszolgáltatás vagy az európai ügyészség létrejötte után, a mindenkori hatalom „nem tudná ellopni az igazságszolgáltatást a magyar emberektől”.