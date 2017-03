Gyurcsánynak nem, a DK-nak adna esélyt az MSZP

Felpörög az MSZP a következő hetekben, a párt vezetése őszre akar olyan helyzetet teremteni, hogy a ma még húzódozó baloldali partnerek – köztük Gyurcsány Ferenc – gyakorlatilag feltétel nélkül mondjanak igent a szocialisták együttműködési ajánlatára.

Mind a 106 egyéni választókörzetben kampányt kezd az MSZP a következő hetekben – hangzott el egy háttérbeszélgetésen a párt vezetőitől. A legismertebb szocialista politikusok április 1-jétől az általuk billegőnek tartott körzeteket külön is felkeresik, elsősorban azért, hogy a „Tegyünk igazságot!” és a „Fizessenek a gazdagok!” szlogeneket minél jobban a potenciális választók tudatába plántálják mint a párt karakteresebb baloldali politizálásának bizonyítékait.

Május 1-jén az eddig megszokottakhoz képes sokkal politikusabb rendezvényt tartanak, amelyben a családi sör-virslizés ezúttal csak kiegészítő program lesz, május 27-én pedig kongresszust tart az MSZP, amelyre szocialista remények szerint néhány külföldi nagyágyú is ellátogat, például az Európai Parlament szocdem frakciójának vezetője, Gianni Pitella. (Aki a DK kongresszusára nem ment el, mint azt egy MSZP-s vezető kissé kárörvendően megjegyezte.)

A most ismertetett politikai menetrend szerint május végére, a kongresszusra már el kell érnie a pártnak, hogy a politikai hangulat megváltozzon körülötte, és ez a közvélemény-kutatási adatokban is megmutatkozzon, vagyis erősödjön Botka László és az MSZP népszerűsége is. Ezzel kapcsolatban egy szocialista politikus úgy fogalmazott, tapasztalataik szerint nagyjából két hónap alatt minden kistelepülésre elér egy politikai üzenet, vagyis ha most intenzíven belekezdenek a „Fizessenek a gazdagok!” kampányba, akkor május végére nagyjából mindenhol ismertté tehetik az országban.

Az igazi határpont azonban a most ismertetett politikai naptár szerint az ősz eleje, a szeptember lehet. A pártvezetés kitűzött célja szerint ekkorra kell végérvényesen olyan politikai hangulatot teremteni, hogy a választók, köztük a többi baloldali politikai formáció szimpatizánsai és vezetői is úgy lássák: csak az MSZP által diktált forgatókönyvvel van esély a megcélzott egymillió új szavazó elérésére. Ezzel azt is egyértelművé tették, hogy továbbra is élnek Botka László korábban megfogalmazott feltételei a közös ellenzéki listáról, az új baloldali politikát megalapozó megállapodásról és a legalkalmasabb jelöltek kiválasztásáról minden körzetben. – A kis pártok most nemet mondanak erre, hogy a végén majd megpróbáljanak drágán igent mondani – fogalmazott egy MSZP-s vezető, hozzátéve, hogy a pártnak ősszel lesz egy utolsó ajánlata minden lehetséges partnernek, amelyre a megcélzottak csak igent vagy nemet mondhatnak, más forgatókönyvekről nem tárgyalnak.

Ebben a körben pedig nem szerepel Gyurcsány Ferenc. A beszélgetésen részt vevő szocialista politikusok azt mondták: felkészültek arra, hogy emiatt a következő hetek, hónapok nemcsak saját politikájuk népszerűsítésével telnek majd, hanem „könnyen lehet az az érzésük a választóknak, hogy belharc van a baloldalon”, de az ő céljuk most valóban az, hogy elszakadjanak a 2010 előtti szocialista kormányok politikai örökségétől. – Martin Schulz azzal kezdte, hogy elhatárolódott Gerhard Schröder kancellárságától. Emanuel Macron azzal, hogy elhatárolta magát a jelenlegi szocialista kormánytól. Mi sem tudunk másképp sikeresek lenni, csak akkor, ha elhatárolódunk a Gyurcsány-korszaktól.

Mondhatja Feri, hogy azért már megbűnhődött a baloldal, de ez láthatóan nem igaz,

mert a választók még mindig büntetik őt, ez jól látszik a támogatottságán is – mondta már idézett szocialista forrásunk.

Az MSZP így most „körkörös harcra” készül, ugyanis arra számítanak, hogy nem csak a Fidesz és a Jobbik, hanem a DK-hoz köthető médiumok is támadni fogják őket a következő időszakban. Ehhez hozzátehetjük még azokat az akár baloldali kritikus hangokat, amelyek populistának minősítették a „Fizessenek a gazdagok!” szlogent, de erre a már idézett szocialista vezető azt mondta, hogy „az Orbán-rendszert vagy a szélsőjobb, vagy egy karakteres baloldali politika képes leváltani”.

Azt azért a szocialisták is hangsúlyozták, hogy nem valamilyen vagyonadó (ahogy egy MSZP-s fogalmazott: „a Bajnai-féle elcseszett 2009-es vagyonadó”) bevezetésére készülnek, hanem arra, hogy a luxusadóval és a visszahozott progresszív jövedelemadóztatással mintegy 300 milliárd forintot csoportosítsanak át a legszegényebbek terheinek enyhítésére, elsősorban a minimálbért is érintő 15 százalékos személyi jövedelemadót és 17 százalékos járulékot megcélozva. – A munkanélküliek, a kistelepülésen élők, az alacsony képzettségűek, az érettségizettek körében nem csak a Fidesz, a Jobbik is ver minket jelenleg. Ezeket az embereket akarjuk most elsősorban megcélozni, mert bennük látjuk leginkább a tartalékot – mondta egy forrásunk. Emiatt kiemelt figyelmet fordítanak a következő időszakban a kelet-magyarországi jobbikos fellegvárakra is.

A párt vezetése a sajtóban megjelenő kritikus hangok ellenére nem lát politikai kockázatot a „Fizessenek a gazdagok!” elvét középpontba állító politizálásban, mint egyikük fogalmazott, „a luxusadó a társadalom 1-1,5 százalékát érintené hátrányosan, ennek a csoportnak a fele olyan elkötelezett fideszes, hogy soha nem szavazna ránk, a másik fele olyan vállalkozó, aki a vagyona egy részét is boldogan odaadná egy kormányváltásért”.

Az utolsó esélyt kínáló ajánlattal kapcsolatos szocialista várakozásokat az is táplálja egyébként, hogy a pártban úgy látják: a Momentum Mozgalom – bár nagy jövőt nem jósolnak nekik – arra éppen jó lesz, hogy az Együtt, a Párbeszéd és az LMP helyzetét gyengítse, másrészt amennyiben a Fidesz valóban úgy változtat a választási törvényen, hogy a két százalékot el nem ért kis pártoknak vissza kell fizetniük az állami kampánytámogatást, az szintén elbizonytalaníthatja a felsorolt politikai erőket az önálló indulást illetően.

– Fog tudni annyit változni a politikai légkör idén, hogy azok, akik most nagyon magabiztosak, néhány hónap múlva már pánikban legyenek – mondta sejtelmesen egy MSZP-s vezető.