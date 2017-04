Habony is Soros pénzén tanult

Az elmúlt napok CEU-ellenes kormányzati hadjárata kapcsán a sajtóban számos alkalommal megjelent, hogy korábban több kormányzati és fideszes politikus élvezte Soros György alapítványainak nagyvonalúságát. Nem volt ez másképp Habony Árpád esetében sem. Orbán Viktor tanácsadója és egyik legfőbb bizalmasa is Soros-ösztöndíjas volt egykor, legalábbis ez derül ki a Hübners féle Ki Kicsoda kiadványban megjelent önéletrajzából. Habony az 1987 és 1990 közötti adatok szerint az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) és a Soros Alapítvány közös papírrestaurátor iskolájába járt. A két intézmény együttműködését még 1986-1989-ben Poprády Géza, az OSZK egykori főigazgatója hozta tető alá. A Magyar Narancs korábbi cikke szerint a Soros Alapítvány több millió forinttal támogatta a képzést, amelyben szintén részt vett Habony több korábbi cégtársa is. Egyikőjük, Hajdu Zsófia jelenleg is papírrestaurálással foglakozik, ő korábban több ingatlanban is tulajdonostársa volt Habonynak.

