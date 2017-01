Hadházy: Már kezdtem féltékeny lenni Vonára

Kezdem élvezni a dolgot, amikor már tényleg túltolják, az rendkívül szórakoztató – így reagált lapunk megkeresésére Hadházy Ákos, miután a kormánysajtó szerdán szokása szerint „leleplezte” őt. Ezúttal a Ripost számolt be róla, hogy Facebook-fotói és elmondása szerint szeret repülni, „méregdrága, környezetszennyező magánrepülővel repked az LMP-s politikus”. Ómolnár Miklós bulvárlapja még azt is hozzátette, az LMP hívei sem örülnek a nem túl környezetbarát hobbinak. A cikket aztán gyorsan átvette a kormányközelbe került Origo is.

Az LMP társelnöke megkeresésünkre elmondta: szórakoztatja a dolog, már féltékeny is volt a Terry Black segítségével lejáratni próbált Vona Gáborra, hogy csak őt kezelik tényezőként annyira, hogy ilyen támadásokkal próbálkozzanak. A repüléssel kapcsolatos cikkek kapcsán megjegyezte: párttársai többsége a fenntartható fejlődésen belül a fejlődéssel is egyetért, „nem ellenzik a repülést”. Elmondása szerint újonnan légi járművet nagyjából ötvenmillióból lehet venni, neki pedig erre nincs lehetősége. Amivel ő szokott repülni, az ’65-ben készült, és bérli, az óradíj 20-30 ezer forint. Hozzátette: ha dohányzott volna eddigi éveiben, az éppenséggel többe került volna, mint a repülés.

Azt már mi tesszük hozzá: mindez azért is érdekes, mert a társelnökségre bejelentkezett Csárdi Antal viszont aktív dohányos, mint az most a vele készült Mandiner-interjúban szóba is került. „Elég volt már a politikusokból, akik olyat ígérnek, amit nem tudnak betartani, nem? Tehát: társelnökként sem fogok leszokni” – jelentette ki Csárdi.

Hadházy a támadások kapcsán úgy sejtette: az is elképzelhető, hogy az LMP társelnökválasztását szeretnék a kormány részéről így befolyásolni. De azt is lehetségesnek tartotta, hogy miután Orbán Viktorral kapcsolatos ügyeket emlegetett fel az utóbbi időkben is, ezért érkeznek válaszreakciókként ezek a cikkek.

Az Origo közben igyekezett tovább szőni a földügyi szálat (erről korábban itt írtunk), ezúttal Hadházy Ákos édesanyját belekeverve a történetbe. A Földet a gazdáknak program keretén belül az anya ingatlanokat szeretett volna megvásárolni – közölte a portál. Hadházy lapunknak elmondta, édesanyja ugyan regisztrált, de nem vett részt a liciten, nem is nyert állami földeket. A társelnök elismételte: édesapja továbbra is 6,5 hektáron gazdálkodik, ezzel ellentétes állítást a kormánysajtó sem tudott bizonyítani szerinte.