Hamar valósággá vált az államtitkár fenyegetése

A múlt héten számoltunk be róla, hogy Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára, fideszes országgyűlési képviselő fenyegetésnek is beillő eszközökkel utasította helyre a fogathajtók korábbi szövetségi kapitányát, ifj. Bozsik Józsefet azután, hogy a szakember kritizálta a szilvásváradi lovardát. Az intézmény kormányberuházás, ráadásul Mészáros Lőrinc cége volt a kivitelező, és hogy tetézze a bajt, Bozsik a szakmai véleményét a Jobbikhoz köthető N1 tévé kamerája előtt fogalmazta meg.

Czerván eleinte nemcsak azt tagadta, hogy megfenyítette volna a korábbi kapitányt, de azt is, hogy egyáltalán ismerné Bozsikot. A HVG internetes kiadása azonban megszerezte a beszélgetésük hangfelvételét. Ez alapján pedig egyértelmű, hogy az államtitkár valóban leszólt a szakembernek.

Az esetről ifj. Bozsik József csütörtökön a Digisport Reggeli start című műsorában beszélt. A szakember elmondta, a csaknem kétmilliárd forintos szilvásváradi beruházástól egy sokkal minőségibb végeredményt vártak. Hangsúlyozta, hogy a Mészáros Lőrincék által épített lovarda kivitelezési problémái miatt több rendezvény el is maradt. Hozzátette, a helyszín sem szerencsés, Szilvásvárad ugyanis egyaránt nehezen megközelíthető a fogathajtó csapatok és a nézők által.

A HVG.hu birtokába kerülő, több mint hatperces hangfelvételen a rendreutasítás egyre morcosabbá válik, majd az államtitkár úgy fogalmaz: „szövetségi kapitány vagy, és a lovas szövetségnek a kormány adja a támogatást a működéséhez, ne vicceljünk már”. Később pedig érkezik a félreérthetetlen fenyegetés: „arra kérnélek, hogy ezt ne csináld a jövőben, legalábbis ha nem akarsz ebből problémát”.

Bozsik a műsorban kiemelte, kifogásait és ötleteit több államtitkárnak is elmondta már, mindenki szemlesütve helyeselt, ám nem történt semmi. Nagyon örül, hogy ennyi pénz ömlik a lósportba, de máshogy csoportosítaná a pénzeket, az utánpótlásba pumpálná a támogatásokat, hiszen a fogathajtók mai teljesítménye messze elmarad a kilencvenes évek aranykorától.

A fogathajtó elárulta, hogy bár szövetségi kapitányi megbízatása decemberben lejárt, a szakbizottságok folyamatosan támogatásukról biztosították, ami alapján egyértelműnek tűnt, hogy újra őt szeretnék kapitánynak választani. Az ominózus telefonbeszélgetés után azonban hirtelen két másik jelölt is előkerült, akit felkérnének kapitánynak. Ezek után a szakembertől még az utánpótlásprogramot is elvették. Mindezekről Bozsikot nem is tájékoztatták, a hírekből és jegyzőkönyvekből tudta meg, hogy már sehol nem számolnak vele.