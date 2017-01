Hamarosan fotózhatunk a Tescóban

Az Index rákérdezett a Tescónál arra, hogy tényleg létezik-e náluk a boltban való fotózást tiltó szabály. Kiderült, hogy a szabályzat ugyan tiltja, de a hipermarket vezetősége átgondolta és felülvizsgálta a dolgot, hamarosan el is törlik. A tiltás még abból az időből maradt fenn, amikor nem volt mindenkinek fényképező a telefonjában, és valószínű volt, hogy ha valaki fotóz a boltban, az vagy ipari kémkedést folytat, vagy engedély nélkül fotózó újságíró – írja a lap. A hivatalos fotózáshoz azért még ezután is engedély kell majd, ahogy az olyan felvételek készítéséhez is, amelyen felismerhetők az emberek. Az IKEA-nál és az Auchannál is van hasonló szabály. Az Indexnek azt nyilatkozták, hogy csak láthatóan kirívó esetekben kérik a vásárlókat ennek betartására. A Sparnál is van szabály, de nyitottak a változtatásra. A Media Marktnál és a CBA-nál kifejezetten ragaszkodnak a tiltáshoz, be is fogják tartatni ezután is.

