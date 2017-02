Hárít és tagad az államtitkár a civilek szerint

Ahelyett, hogy a megoldást keresné arra a problémára, amit a tanulókra pár hónappal az érettségi előtt rótt nehezítéseik okoznak, Palkovics László szakállamtitkár ismét csak terel, magyarázkodik, és a szülőkre, iskolákra hárítja a felelősséget – fogalmazott lapunknak a Civil Közoktatási Platform (CKP) szóvivője, Ercse Kriszta. Szervezetének képviselői csütörtökön szerették volna Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszternek átadni diákok és tanárok panaszait tartalmazó petíciójukat, amelyben az idei érettségiket súlyosan megnehezítő kormányzati lépések ellen tiltakoznak. A tanulóknak egy december 28-án kibocsátott kormányrendelet forgatta fel fenekestül az életét, amely idén egy teljesen új kötelező érettségi tárgyat ír elő a szakgimnazisták számára, miközben eltörölte az ötödik érettségi tárgy szabadon választhatóságát; valamint a kormányzat megváltoztatta az idegennyelvi érettségi szintjét és követelményrendszerét is a felkészülés lehetőségének biztosítása nélkül. Mindez olyan, mintha azután emelnék fel hirtelen a lécet, hogy a magasugró már nekifutott – olvasható a levélben.

A küldeményt a tárca egy képviselője ugyan átvette, Palkovics azonban nem erre, hanem még egy korábbi diákparlamenti levélre válaszolt. Ebben lényegében azt írta, hogy 2011 óta ismert volt, hogy az ötödik érettségi vizsgatantárgy majd nem lesz választható, az új szabályok pedig még könnyítenek is a szakgimnáziumi érettségizők helyzetén.

A CKP erre reagált: mint írták, az államtitkár figyelmen kívül hagyta a fő panaszt, hogy a nyelvi érettségi szigorítását és az új kötelező ágazati tantárgyat is alig négy hónappal az érettségi előtt vezették be – utóbbi egyébként 6-8 szakmai tantárgy ismereteiből áll össze. Az intézkedés pedig sérti a felsőoktatási és a köznevelési törvényt is, amelyek szerint az érettségi követelmények megváltoztatására csak két év haladékkal lenne lehetőség. A hibás oktatáspolitikai döntések sértik a jogbiztonság elvét, valamint a tanuláshoz, ezen belül a szakma megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz való jogot. Ha eleget tennének a diákok követeléseinek, mint amilyen a szabadon választható ötödik érettségi tantárgy megtartása, az legalább részben orvosolná a károkat – írták a levélben.

Ha ezek a követelések nem teljesülnek, azzal diákok tízezreinek sérülnek a jogai – fogalmazott lapunknak Ercse, hozzátéve: ez az igazi tragédia.

