Közel 3500 kilakoltatás a tavalyi év mérlege

Csaknem 3500 kilakoltatás vagy birtokbaadás volt tavaly Magyarországon, ezerrel több, mint egy évvel korábban – közölte a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

Adataik szerint 2016-ban összesen 3474 alkalommal került sor kilakoltatásra vagy birtokbaadásra, a legtöbb, ezer eset a második és harmadik negyedévben volt. Az első negyedév adatai ennél jóval alacsonyabbak a kilakoltatási moratórium miatt.

A legtöbb esetben ingatlan sikeres árverezését követő birtokbaadás volt, de jelentős a lakásügyben hozott határozat végrehajtása is.

Őrült árak az ingatlanpiacon

Tenkei Zsanett ingatlanos nemrégiben a Panaszkönyvnek beszélt arról: elszakadt a cérna, amikor egy-egy lakásnak kimondja az árát a bérlőnek, az már neki is fáj. A Rapid Rental ügyvezető igazgatója kitért arra is: a fővárosban a XIII. kerületben 1 szoba, 31 négyzetméter – 110 ezer forint, de van ugyanitt szintén 1 szobás, 40 négyzetméteres lakás is 1-2 személynek 149 ezerért. Ezt pedig sokan nem engedhetik meg maguknak.