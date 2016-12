Hatalmas a túljelentkezés a budapesti idősotthonokba, csak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonában 300-an várakoznak felvételre, de egész Budapesten 4000-en szeretnének egy-egy ilyen szociális ellátóhelyen élni – tudta meg a Magyar Nemzet Skultéti Józseftől, a Pesti úti intézmény vezetőjétől.

A szakember érdeklődésünkre elmondta, Budapesten körülbelül 510 ezer 65 év feletti nyugdíjas él, és a fővárosban összesen 82 szociális intézmény érhető el azok számára, akik saját lakásukban már nem boldogulnak. Ezek közül tizenkettőt működtet a fővárosi önkormányzat.

hirdetés

– Az otthonokba csak olyan idős emberek kerülhetnek, akik legalább napi négy órában ápolásra szorulnak, így szól a jogszabály. A magánintézmények sokszor 6-8 millió forintot is elkérnek a felvételért, itt ilyen nincs, és a legtöbben százezer forintnál is kevesebbet fizetnek havonta a lakhatásért és az ellátásért – nyilatkozta Skultéti József. Az általa vezetett intézmény kifejezetten idősek otthonának épült, összesen 544 lakót látnak el.

Kitért arra is: aki nem tudja megfizetni a bentlakás díját, annak az önkormányzat segít. Vannak, akik költőpénzt is kapnak, bár ez csupán néhány ezer forint.

A fővárosi önkormányzat otthonában inkább a szegényebb nyugdíjasok laknak, ők azok, akik nem tudják megfizetni valamelyik magánintézményt. Sokaknak egy átdolgozott élet után is 100 ezer forint alatt marad a nyugdíja. – Több nálunk lakó nem tudott ajándékokat vásárolni, nekik kedveztek az adventi időszakban tartott kézműves-foglalkozásaink. Ez alkalmakkor papírból hajtogattak, kavicsokat díszítettek, sokan így saját készítésű ajándékot adhattak az unokáknak – mondta Skultéti József.

Az intézményvezető beszélt arról is: sokaknak nincsenek hozzátartozóik, csak ebben az otthonban 59 olyan idős ember él, akit nincs, aki látogasson. Számukra igyekeznek a lehető legszebbé tenni az ünnepet, 24-én rántott hallal, bejglivel és forraltbor-ízű teával várták a lakókat, akik szeretetben együtt ünnepeltek.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

– A szentestét a családdal töltöttem, de egyébként az állapotom és a kerekesszék miatt már nincs lehetőségem arra, hogy velük éljek, tavaly a karácsonyt is külön töltöttük – mondta el a Magyar Nemzetnek Pénzes Árpádné Erzsike néni. Az asszonynak betegsége miatt le kellett vágni a lábát, és az otthoni körülményei nem voltak megfelelők, ezért négy éve a Pesti úti idősek otthonában él, ahol megfelelő segítséget kap a személyzettől.

Az intézményben színjátszó kör is működik. Erzsike néni lelkesen mesélt arról, hogy a karácsonyi darabban ő alakította Máriát. – Összeszokott társasággal csináljuk ezeket a műsorokat, évente több előadást is szervezünk. Szeretünk együtt dolgozni, a közös munka leköt mindannyiunkat – mondta. Kitért arra is, kezdetben nem volt könnyű, hogy a mindennapokat nem az addig megszokott közegben tölti, és karácsonykor is az intézményben kell lennie. Ám idővel javult a helyzet. A vele egy szobában élő, szintén nyugdíjas Borbély Anna hasonlóan látja. Az asszony Zalaegerszegről érkezett, és igyekszik a kis szobában ünnepi hangulatot teremteni. Hála neki, a közös asztalon szépen feldíszített, színes égőkkel futtatott fácska áll. Ő a szentestét is az otthonban töltötte, ilyenkor általában beszélgetnek a többi lakóval, és megnézik a karácsonyi műsort. Az idősek egyébként egymást is megajándékozzák, a születésnapokat és névnapokat egyaránt ünneplik. A hétköznapok monotóniáját megtöri egy-egy kirándulás, Borbély Anna örömmel idézett vissza egy nyári utazást.

hirdetés

Több közösségi és vallásgyakorlási helyiséget nyitottak a lakók számára. Ottjártunkkor az egyikben épp imaórát tartottak, a felállított karácsonyfa fényénél ajándékoztak is. December 23-án zártkörű rendezvényen szórakoztatták egymás az idősek, a dalkör és a színjátszó csoport is fellépett. A bentlakók 24-én ajándékot kaptak az intézmény Jézuskájától, mindenkinek személyre szabott csomagot állítottak össze. A gondozottak már a szilveszterre készülnek, 30-án bált tartanak, és tűzijáték is lesz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 27.