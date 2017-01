Hatvannál is többen kérnek segítséget naponta

Megosztás Kuslits Szonja, 2017. január 8., 15:28, frissítve: 15:46

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Vasárnap újabb férőhelyeket nyitott a hajléktalan emberek elhelyezésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a karitatív szervezet az országos központjának tanácstermében is krízisszállót rendezett be – tudta meg a Magyar Nemzet. Budapesten a hétvégén napközben is nyitva tartottak az éjszakai menedékhelyek, és az esti órákban sem zártak be a nappali melegedők.