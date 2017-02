Helikopterről vizsgálják a tiszai jégtorlaszokat

A Tisza egyes szakaszai megközelíthetetlenek, ezért az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetése néhány órán belül helikopterrel indul el, hogy felmérjék a Tiszán beszorult jégtorlasz helyzetét – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Siklós Gabriella kifejtette: a legfrissebb adatok szerint a Tiszán – ahol a felső szakaszokon már harmadfokú az árvízi készültség – Záhonynál csaknem 80 centimétert apadt a víz szintje, és alatta, Tuzsérnál, ahol az éjszaka még áradt, szintén megindult az apadás.

Fényeslitke térségében van viszont egy S-kanyar, ahol beszorult egy jégtorlasz. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik, hogy ez a torlasz mennyire duzzasztja vissza a vizet. Itt a reggeli órákban helikopterrel mérik fel a térséget, hogy a szakemberek lássák, hol van a jégtorlasz eleje és vége, majd délelőtt Záhonyban tanácskoznak arról, milyen beavatkozásokra van szükség.

Veszélyben a tiszalöki erőmű működése

Az OVF szóvivője kiemelte azt is, hogy a Tisza alsóbb szakaszait is folyamatosan figyelik a szakemberek, mert ott is vastag jégtáblák szorultak be. Tiszadobnál folyamatosan dolgozik egy jégtörő hajópár, hogy megtisztítsák a tiszalöki erőmű térségét. Itt, „nagyon kedvezőtlen esetben" az is előfordulhat, hogy a jégtorlaszok annyira visszaduzzasztanak az erőmű alá, hogy nem tudják üzemszerűen működtetni a tiszalöki erőművet.

A belvízi helyzet továbbra is az Alföldön a legrosszabb – mondta az OVF szóvivője. Hozzátette, a szolnoki, gyulai, szegedi, debreceni vízügy sok szakaszon első-, illetve másodfokú készültség mellett védekezik.