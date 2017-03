Helyi népszavazásra is hajt az LMP

A múlt heti öt után várhatóan ma újabb öt népszavazási kérdést nyújt be hitelesítésre a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) az LMP. Úgy tudjuk, a párt nemcsak országos, hanem helyi népszavazást is kezdeményez rövidesen a paksi atomerőmű bővítése ellen, erről a párt baranyai szervezete már helyi konzultációt is indított. Ami az országos népszavazásra beadott kérdéseket illeti, azokról április 1-ig kell döntenie az NVB-nek, és információink szerint legkorábban a jövő hét második felében tárgyalhatja a testület az ökopárt kérdéseit.

Az LMP a múlt héten nyújtott be a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó öt kérdést a Nemzeti Választási Bizottságnak. Szél Bernadett társelnök akkor azt mondta: céljuk az, hogy a nép dönthessen a kérdésben, és ennek érdekében elmennek a falig, „de ha kell, annál tovább is”. Szerdai tájékoztatóján pedig úgy fogalmazott, hogy a párt a népszavazást látja a magyar emberek egyetlen esélyének arra, hogy megakadályozzák a korrupciós projektként emlegetett paksi bővítést. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a hét elején jóváhagyta a beruházást, azt mondta, hogy „Brüsszel is letérdelt”, bekapcsolódva az Orbán-kormány és Vlagyimir Putyin által létrehozott nemzetközi koalícióba, amely „Magyarország tönkretételére jött létre az atomlobbi árnyékában”.

Szél Bernadett arról is beszélt, hogy előregisztráción várják azok jelentkezését, akik bekapcsolódnának a népszavazási aláírásgyűjtésbe, hogy azt azonnal megkezdhessék, amint az Országos Választási Bizottság zöld jelzést ad valamelyik kérdésüknek. Ungár Péter elnökségi tag pedig cáfolta a „Fidesz-közeli intézmények” jogi érvelését, amely szerint nem írható ki népszavazás az ügyben. Vitatta, hogy azért nem lehetne megkérdezni az embereket a bővítésről, mert az nemzetközi szerződést érint. Szerinte ugyanis ha a választási bizottság a kvótareferendum ügyében nem vizsgálta a menekültkérelmek elbírálását érintő Dublin II rendeletet, akkor nem mérne egyenlő mércével, ha itt ez lenne az érve. Lapunk kérdésére pedig arról beszélt, ha az NVB most átengedi valamelyik kérdésüket, akkor április-május körül végezhetik az aláírásgyűjtést, ha viszont nem, akkor – számukra kedvező bírósági döntés esetén – ez szeptemberre tolódhat. – Több európai országban egyébként lehetett népszavazás az atomerőművek építéséről – érvelt a referendum kezdeményezésével kapcsolatban az ellenzéki párt társelnöke.

A Hír TV-nek nyilatkozó Fabók Márton, az Energiaklub szakértője arról beszélt, hogy kétezermilliárd forint pótlólagos forrást, illetve beruházást kell a magyar államnak biztosítania a paksi atomerőmű bővítéséhez. – Nyereséges pedig csak akkor lesz a projekt, ha közben jelentősen drágul az áram ára. Ez komoly kérdéseket vet fel a beruházással kapcsolatban – tette hozzá. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője pedig arról beszélt a Hír TV-nek, hogy a kormány indokolatlanul titkosítja a paksi beruházás pénzügyi részleteit. – Magyarországon ráadásul nem történik úgy beruházás, hogy annak egy bizonyos százalékát ne lopja el a Fidesz-kormány vagy annak holdudvarához tartozó prominens – tette hozzá.

