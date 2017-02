Hétfőn mindent beismerhet a körúti robbantó

Kiderülhet P. László mai kihallgatásán, miért robbantott házi készítésű bombát a Teréz körúton szeptemberben, és miért pont azt a két rendőrt vette célba, akiket súlyosan, életveszélyesen megsebesített. Legalábbis ez valószínűsíthető ügyvédje, Brunner Tamás hét végi nyilatkozataiból, szerinte védence részletes beismerő vallomást tesz.

Múlt szerdán és csütörtökön P. László azt már bevallotta, hogy ő látható a robbantás helyszíne közelében készült felvételeken, és az övé volt az a hátizsák, amelybe a merénylethez használt robbanóanyagot és többmaréknyi szöget rejtettek. Innen már csak egy lépés azt beismernie, hogy ő helyezte el a kapualjban a pokolgépet, és ő is hozta működésbe távirányítással. De ez még nem történt meg.

A felvételeken nem látszik, hogy lett volna társa, de ebből nem következik az, hogy nem is volt. A térfigyelő kamerák képein látszik, hogy a hátizsák mindvégig P. László hátán volt. Csak akkor vette le, amikor elhelyezte a bombáját a Teréz körúti ház kapualjában, ahol másodpercekkel később felrobbantotta.

Nem egészen egy hónappal a merénylet után, Keszthelyen fogták el P. Lászlót. Kezdetben nem akart együttműködni a hatóságokkal. Kiszivárgott hírek szerint megtalálták a DNS-ét a hátizsák maradványain, amelyben a bombát a helyszínre vitte, és a távirányítón is, amellyel a bombát működésbe hozta. Csakhogy a hatóságoknak azt kell kétséget kizáróan bizonyítaniuk, hogy a távirányítóval P. László hozta működésbe a pokolgépet. Abból, hogy a DNS-e állítólag a hátizsákon és a távirányítón is megtalálható, feltételezhető, hogy ez történt. De történhetett másképp is.

A móri bankrablás vagy a Debrecenben meggyilkolt fideszes önkormányzati képviselő, Balla Irma halála ügyében folyt nyomozások fiaskói azonban óvatosságra intik a hatóságokat. (Elsőre mindkét ügyben ártatlan embereket vádoltak meg és ítéltek el, és csak később, egy újabb nyomozás keretében sikerült elfogni az igazi tetteseket.) Ezért fontos a nyomozók számára, hogy P. László részletes beismerő vallomást tegyen. Elmondhatja, hogyan készítette el a bombáját (esetleg azt is, ha segített neki valaki), és miért pont a merényletben megsérült két rendőrt akarta felrobbantani.

A 23 éves férfi azonban mostanáig hallgatott. Állítólag azt tervezte, hogy majd csak a bíróságon, a nyilvánosság előtt tesz vallomást. A bezártság és kihallgatói azonban megtörték. Az ügyészség egyelőre csak a kihallgatás és a vallomástétel tényét erősítette meg, arról nem nyilatkoztak, hogy mit ismert be a gyanúsított és mit nem. Információink szerint azt még nem mondta el, hogy ő maga állította elő a merénylethez használt bombát, hogy miért éppen a körúton robbantott, és miért az ott járőröző rendőrök ellen követte el a merényletet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 20.