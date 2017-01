Hiánycikk: elfogyott az agyhártyagyulladás elleni oltás

Átmeneti készlethiány van Budapesten a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás egyik típusából, a B típusú vakcinából, ezért hétfőn a engedélyezték egy nagyobb tétel behozatalát.

Az elmúlt hetek agyhártyagyulladásos megbetegedésekről szóló hírei felkeltették az érdeklődést a betegség elleni vakcinák iránt, és némelyik patikában el is fogyott a készlet. Nagyobb külföldi tétel behozatalát emiatt engedélyezték a nagykereskedőnek – mondta az Inforádiónak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszerhatósági főosztályvezetője.

Pálffyné Poór Rita kiemelte, hogy országos hiányról még nem beszélhetünk, de némely vakcina esetében akadályozottabb az ellátás. A szakember szerint január harmadik hetének végére megoldódhat a kereskedői hiány, az ideiglenes engedélyes beszerzéssel pedig addig is orvosolható a probléma, és már a héten megoldódhat a részleges hiány.

A fertőzés megelőzése érdekében három vakcina vethető be: vagy a tisztán B, vagy a tisztán C szerotípust tartalmazó, vagy a négyfélét kombináltan tartalmazó készítmény. Magyarországon legnagyobb előfordulási gyakorisága a B és a C típusnak van.