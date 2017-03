HM: Nem juthat ki lövedék a szentendrei lőtérről

A Honvédelmi Minisztérium határozottan cáfolja azt a csütörtöki, több hírportál által is átvett Facebook-bejegyzést, miszerint a honvédség szentendrei lőteréről kiszabadult lövedék veszélyeztetett volna egy a laktanya mellett futó nőt.

hirdetés

Mint közleményükben leszögezik, a lőtérről nem juthat ki semmilyen veszélyt jelentő lövedék a Duna part sétányra. Közlik azt is, hogy a Facebook-bejegyzés írójának hivatalos bejelentését vizsgálják, valamint emlékeztetnek, hogy a környező civil létesítmények annak tudatában épültek a jóval korábban, hosszú évtizedekkel ezelőtt épített lőtér mellé, hogy az semmilyen formában nem jelenthet veszélyt az ott élőkre, arra járókra nézve.

A 24.hu korábban azt írta, csütörtökön a szentendrei önkormányzat testületi ülésén is téma volt a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája mellett történt incidens. A Szentendrei Anyukák Facebook-csoportjában egy futónő ugyanis közölte, délelőtt a Duna-parton futott a katonaság mögött, és elkezdődött a lőgyakorlat, majd egy golyó süvített el a fejétől körülbelül két méterre. Arról is beszámolt, hogy ezután bement szólni az altisztképző parancsnokságára. A válasz az volt, tudnak róla, hogy ilyen problémák vannak a lőtérrel, mert már többen jeleztek hasonló esetet, egyszer egy katonával is történt ilyen. A magyarázat szerint a fémhez csapódó éles lőszerek néha irányt változtatva elhagyják a lőteret.

hirdetés

A testületi ülésen a város polgármestere a 24.hu szerint bejelentette, telefonon felhívta a laktanya parancsnokát, aki ígéretet tett arra, hogy belső vizsgálatot indít az ügyben. Időközben a futó rendőrségi feljelentést tett.