Hónapokkal tovább várhatnak a háziorvosra

Milliós támogatástól esnek el azok a háziorvosok, akik „rosszkor” akarnak tartósan betöltetlen praxist vállalni, vagy saját praxist vásárolni. Az állam ösztönző támogatása ugyanis hónapokig nem érhető el, pedig annak keretösszege 2014 óta elegendő jelentkező hiányában soha nem fogy el. Ha az orvos úgy dönt, hogy támogatás érdekében megvárja a pályázat kiírását, akkor hónapokkal tovább lehet betöltetlen a körzet, és később kezdődhet meg a betegek ellátása. Így a kormányzati bürokrácia miatt orvos és beteg is rosszul jár – derítette ki a Magyar Nemzet.

Az Országos Alapellátási Intézet friss adataiból megtudtuk: tavalyhoz képest emelkedett a tartósan, vagyis legalább fél éve betöltetlen praxisok száma. Jelenleg 277 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van, miközben tavaly januárban még „csupán” 238 volt. Az érintett körzetek közül 57 ráadásul gyermekorvosi praxis, 163 pedig vegyes körzet, vagyis felnőtteket és gyerekeket egyaránt ellát. Utóbbi azért is nagy baj, mert vegyes praxisok csak ott alakultak, ahol már nem volt külön házi gyermekorvosi ellátás. Vagyis a vegyes praxis engedélyezése is egyfajta kompromisszumnak tekinthető, de már ezeket is elhagyják az orvosok.

Azért, hogy a praxisokat feltöltsék, praxisvásárlási és letelepedési támogatásokat indított a kormány, utóbbinak hála akár tízmillió forintos, szabad felhasználású támogatáshoz is hozzájuthatnának az orvosok, ha évek óta betöltetlen körzetet vállalnak. Már amikor lehet pályázni. Kiderült ugyanis, hogy erre minden évben több hónapon keresztül nincs lehetőségük az orvosoknak, ami a szakemberek és a betegek számára is nehéz helyzetet teremt.

2014-ben csupán júliusban írták ki a pályázatot, és október végén már le is zárult a jelentkezés, 2015-ben ugyanebben az időszakban lehetett jelentkezni, míg tavaly február 1-jétől november végéig pályázhattak az orvosok. Azokban a hónapokban viszont, amikor nem él a pályázati kiírás, az orvosok nem igényelhetik a pénzt, a több hónapos várakozás pedig akár végleg eltántoríthatja őket. Arról nem is beszélve, hogy akik nem a pályázati időszakban vásárolnak praxist, jelentős támogatástól esnek el. Az még kérdéses, hogy utólag ők egyáltalán pályázhatnak-e, a tavalyi kiírásban ugyanis erre már nem tértek ki. Pedig erre korábban még figyeltek: a 2014 júliusában nyilvánosságra hozott kiírásban még szerepelt, hogy azok a háziorvosok is pályázhatnak, akik megfelelnek a feltételeknek, és 2014. február 25-ét követően kezdték meg háziorvosi tevékenységüket. Nem tudni, hogy 2017-ben mikor lesz lehetőségük az orvosoknak igényelni a támogatást, és az sem világos, mi lesz azokkal, akik az elmúlt 4 hónapban vásároltak praxist, vagy vállaltak betöltetlen körzetet.

Schranz Róbert szekszárdi háziorvostól megtudtuk: egyik kolléganője nemrégiben döntött úgy, hogy tartósan ellátás nélkül maradt körzetben kezd dolgozni, esetében kifejezetten problémás, hogy nem igényelhette az ösztönző támogatást, míg azok, akik csak hónapok múlva kezdenek dolgozni, milliókat kaphatnak. Schranz Róbert lapunknak beszélt arról is, nem tudják, idén mikortól lehet pályázni, erről nincs semmiféle információ. Szerinte azért is érdekes, hogy miért nem folyamatos a pályázási lehetőség, mert a pályázati időszakban többnyire nincs annyi jelentkező, mint amekkora a keretösszeg.

Komáromi Zoltán háziorvos is arról beszélt lapunknak: ha egy állami programnak épp az a célja, hogy segítse azokat a fiatalokat, akik egy hiányszakmában akarnak elhelyezkedni, akkor folyamatosan lehetőséget kellene biztosítani a pályázásra. Az, hogy időnként kinyitják a kasszát, nem életszerű. Hangsúlyozta: az idősebb orvosok számára is veszélyes, hogy hónapokig nem pályázhatnak az érdeklődők, mert könnyen előfordulhat, hogy egy fiatal orvos ennyi idő alatt meggondolja magát, és mégsem veszi meg azt a praxist, aminek eladásáról szóban korábban már megállapodtak.

A tavalyi pályázati kiírás szerint hatmillió forintos letelepedési támogatást kaphatott, aki legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi praxist vállalt. Hétmillió forint járt annak, aki két éve betöltetlen körzetet nyert el, 36 hónapja üres körzetnél nyolc-, míg legalább 4 éve betöltetlen szolgálat esetében kilencmillió forintot kapott a nyertes orvos. Aki legalább 60 hónapja üres praxisban vállalt munkát, annak tízmillió forint járt. A keretösszeg 500 millió forint volt.

A praxisjog-vásárlási támogatás keretösszege 250 millió forint, egy orvos maximálisan 4 millió forintot igényelhetett. Mindkét esetben feltétetel volt, hogy a pénzt elnyerő orvosnak legalább 4 évet kell az új praxisban töltenie.

Azért is problémás, hogy hónapokig nincs lehetőség a pályázásra, mert egyre látványosabb az elöregedés a háziorvosok körében. Az adatok szerint 2016-ban a házi gyermekorvosok átlagéletkora 59 év volt, a praktizálók 46 százaléka hatvan év feletti, 140 orvos a hetvenedik életévét is betöltötte, kilenc házi gyermekorvos pedig 80 évesnél is idősebb. Kérdés, hogy ők mikor és kinek tudják átadni praxisukat.

A háziorvosoknak eközben az egész országban egyre több beteget kell ellátniuk, így a rendelőkben hosszabbak a sorok, megnő a várakozási idő, miközben átlagosan alig néhány perc alatt kell kezelni a pácienseket. Korábban megírtuk: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) januári adatai szerint 2015-ben az egy orvosra jutó éves betegforgalom már 11 474 fő volt, míg 2010-ben 10 994, 2000-ben pedig még csak 9208.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 03.