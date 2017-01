Hősugárzókkal fűtenék a szülők a fagyos kispesti iskolát

A Wekerletelepen található Erkel Ferenc Általános Iskolában december óta nem működik a fűtés – írja a 444.hu. Egyik olvasójuk – egy anyuka, akinek a gyermekei az intézmény tanulói – jelentkezett náluk azzal az információval, hogy már kétszer el kellett hoznia a gyermekeiket, mert az osztályteremben 14 fok volt, és a szünet után már egyáltalán nem is volt fűtés.

hirdetés

A szülő azt írta, hogy most valamit javítgattak, így a csütörtöki napot teljesen felöltözve töltötték az alig 19 fokban. Az alagsorban lévő tornateremben és öltözőben teljesen hidegek a radiátorok. A Klik annyit mondott a szülőnek telefonon, hogy elavult a rendszer, tavaszig nem lehet kijavítani.

A helyzet odáig fajult, hogy péntek reggel az egyik anyuka hősugárzót vitt be. Az ötlet onnan származott, hogy a Klik nagy teljesítményű hőlégfúvókat ígért hétfő reggelre. Ám a történethez az is hozzátartozik, hogy az iskola elektromos hálózata elavult, és csak egy konnektor található a tanteremben, amit nem is mernek használni – hívta fel a figyelmet a szülő. A hősugárzóval több baj is van: egyrészt tűzvédelmi okokból nem szabad ilyesmit hosszabbítóba dugni, csak közvetlenül a fali hálózatba. Így az is nagy kérdés, vajon a KLIK berendezését hogyan fogják majd bevetni: a legnagyobb hideg ugyanis az alagsori termekben van, ezért ezeket ott fogják először használni, ha bírni fogja a hálózat.

A 444.hu.nak egy iskolaközeli forrás is megerősítette, hogy a fűtés rossz az iskolában, tavasszal az egész rendszert ki fogják cserélni. Forrásuk szerint az nem igaz, hogy a Klik ne csinálna semmit, mert az embereik állandóan ott vannak, és igyekeznek legalább időlegesen beindítani a fűtést. Ez sem elég mindig, január másodikán, amikor teljesen leállt a kazán, haza kellett küldeniük délelőtt a gyerekeket.

hirdetés