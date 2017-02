Hova kerülnek az olimpiára szánt pénzek?

Úgy látszik, egyáltalán nem hangolta még össze kommunikációs stratégiáját a Fidesz, amióta kiderült, hogy a főváros népszavazás kiírása helyett visszavonja a 2024-es olimpiai pályázatát. A múlt héten ugyanis sorra cáfolták egymást a vezető kormánypárti politikusok annak kapcsán, mi lesz a Budapestre tervezett olimpiai beruházások sorsa.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken egy gazdasági fórumon Debrecenben arról beszélt: Budapestnek nem kellett az olimpiára ezermilliárd forint, így abból a vidék fejleszthető. Lázár János megemlítette a Kassát, Miskolcot, Debrecent és Szegedet összekötő négysávos autóút tervét, amelyet 2021-ig építenek meg négyszázötvenmilliárd forint hazai forrásból. A miniszter szavait azonban szombaton már a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár cáfolta. Tuzson Bence közölte, még nem született döntés az olimpiai pályázattól való visszalépés után felszabadult pénzekről. Az államtitkár hangsúlyozta, senkinek nincs ellenérzése a főváros iránt, Budapestet nem akarják büntetni, a szükséges fejlesztéseket olimpia nélkül is el kell végezni.

Az államtitkár szavai ugyanakkor nem vágnak egybe a főpolgármester által elmondottakkal sem. Tarlós István (Fidesz–KDNP) pénteki sajtótájékoztatóján azt jelentette be, hogy számos fejlesztés és beruházás marad el, amely ha Budapest rendezte volna az olimpiát, bizonyosan elkészül 2024-ig. Példaként említette a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi út felújításának elhalasztását. Ugyanakkor Tarlós István arról is beszélt, hogy folytatja küzdelmét a főváros számára elengedhetetlen fejlesztésekért, mint a 3-as metró felújítása és az árvízvédelem. Mindez azért is érdekes, mert az olimpiai pályázat költségeit firtatóknak korábban az volt a pályázatot támogatók válasza, hogy jórészt olyan infrastrukturális beruházásokról van szó, amelyekre az ötkarikás játékok nélkül is szüksége van a fővárosnak.

A kormánypárti nyilatkozatok ellentmondásossága miatt a Jobbik nyomatékosította: Lázár János nem fenyegetheti a fővárost. Stummer János, a párt regionális igazgatója az állami hírügynökségnek azt mondta, nem teheti meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy „kukoricán térdepeltetéssel” fenyegesse a fővárost az olimpiarendezés meghiúsulása miatt, éket verve az olimpiapárti vidék és az azt nem támogató budapesti emberek közé.

Eközben a fideszes politikusok a hétvégén folytatták dühödt és harcias megnyilatkozásaikat, amelyekkel az olimpiai népszavazás kezdeményezőit és aláíróit tették felelőssé azért, mert Magyarország, illetve Budapest visszavonja a 2024-es olimpiai pályázatát. A politikusok átvették Orbán Viktor retorikáját, és új SZDSZ-nek, valamint álomgyilkosoknak nevezik a Momentum Mozgalmat, amelynek tagjai népszavazást kezdeményeztek a játékokról.

Kocsis Máté, a Fidesz budapesti elnöke, Józsefváros polgármestere a PestiSrácok.hu kormánypárti blognak azt mondta: „Sosem fogjuk elfelejteni a budapesti olimpia elárulóit és megbocsáthatatlan bűneiket.” A polgármester szerint az olimpiai pályázat megfúrói több nemzedéktől vették el azt a lehetőséget, hogy kisétáljanak egy olimpiai vízilabdameccsre a Margitszigetre, nem beszélve a meghiúsuló fejlesztésekről, valamint Budapest és Magyarország nemzetközi elismertségéről. Kocsis Máté kiemelte, ennek az esélynek az öncélú szétverését sokan nem fogják elfelejteni a baloldalnak.

Kövér László házelnök a Magyar Hírlapnak adott interjújában egyértelműnek nevezte, hogy megfúrták az olimpiát, vagyis „ezt az össznemzeti kezdeményezést”. Mint mondta, a magyar baloldalnak ebben történelmi hagyományai vannak, különösen a liberális részének. Szerinte legalább százötven éves az az értelmiségi hozzáállás, amely abban próbálja kiélni magát, hogy elhitesse ezzel a nemzettel: semmire se vagyunk jók, s még az önbecsülésünk morzsáit is szokásuk lesöpörni az asztalról. Kövér László is a Momentum Mozgalmat tette felelőssé. Ahogy fogalmazott, a „momentumosok” is mintha annak örülnének, hogy lerombolhatnak, lerombolhattak valamit, mert maguk képtelenek az építésre. Kiélik a frusztrációjukat.

A Momentum Mozgalom egyébként országjárásba kezdett. Szombat este néhány tagjuk Komáromban járt, hogy ismerkedjenek helyi szimpatizánsaik problémáival. Azonban a rendezvényt három fiatal zavarta meg, csakúgy, mint pénteken Szegeden. Kiderült, hogy a fiatalok a Fideszhez, illetve a Fidelitashoz kötődnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 27.