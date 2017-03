Hunguard-ügy: a Fidesznek nincs válasza

Nem adott érdemi választ Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerdán a Hunguarddal kapcsolatos újságírói kérdésekre. A Magyar Nemzet az MSZP-s Tóth Bertalan közérdekűadat-igénylése alapján mutatta be, hogy a kormányközeli, a sajtóhírek szerint Rogán Antal érdekeltségi köréhez köthető Hunguard összesen több mint 600 millió forint értékben köthetett szerződéseket különféle közműszolgáltatókkal. A jelenleg máltai és ciprusi cégek tulajdonában is álló, átláthatatlan hátterű társaság volt ugyanis az egyetlen, amelyet a kormánypárti többség által elfogadott szabályok alapján a közműszolgáltatók megbízhattak a számukra kötelezően előírt számlaaudittal.

Kósa Lajos újságíróknak először azt fejtette ki, miért nem helyes arról kérdezni őt, hogy csaknem félmilliárdot kapott egy cég, hiszen itt egy szolgáltatást teljesített az említett társaság, ami nem azonos azzal, mintha valaki kapna valamit. Az ügyben feltett kérdésekkel kapcsolatban többek között a „bizonytalan tulajdonosi hátterű” kifejezést is kifogásolta a kormánypárti frakcióvezető. A tegnap dél körül tartott tájékoztatón Kósa Lajos azt is megjegyezte, hogy még nem is olvasta a témában megjelent cikkeket.

Az MSZP-s Tóth Bertalan viszont arra kíváncsi, mi értelme van annak, hogy egy Hunguard nevű ciprusi és máltai hátterű vállalkozás számlázási rendszer auditálása címen mintegy 600 millió forintot szedhessen be csak az állami és önkormányzati tulajdonú közüzemi szolgáltatócégektől. A szocialisták frakcióvezetője arra is választ vár, mennyivel lehetne olcsóbb a víz, a gáz, a telefon, az elektromos áram, ha a közüzemi szolgáltatóknak nem kellene kifizetniük ezt a „védelmi pénz jellegű összeget” a Fidesz-kormány által kijelölt cégnek. Kérdései között szerepel az is, mennyire érezhetik biztonságban személyes adataikat a magyar emberek, ha egy ismeretlen hátterű cég hozzáférhet az összes közüzemi szolgáltató valamennyi adatbázisához.

Az LMP pedig úgy látta, a Hunguard-ügy is bizonyítja, a Fidesz-kormány csak saját alaptörvényét tette nevetségessé azzal, hogy beleírta az offshore cégekkel való üzletelés tilalmát, miközben sokmilliárdos nagyságrendben csorgatja az adófizetők pénzét átláthatatlan vállalkozásokon keresztül a gazdasági hátországnak. Hadházy Ákos és Schmuck Erzsébet szerint egyértelmű: a kormány csak úgy akar tenni, mintha felszámolná az offshore-pénzcsapokat.

Egyébként az érintett közműszolgáltatók közül szinte semelyik nem tudott tájékoztatást adni, hogy a Hunguard tulajdonosi köre jelenleg hogyan épül fel.

