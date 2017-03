Hunguard-ügy: a Főgáz titkolózik

A közérdekűadat-igénylés ellenére sem hajlandó kiadni a Főgáz Zrt. a kormányközeli Hunguarddal kötött szerződését. Így nem tudni azt sem, hogy mekkora összeget fizettek a kormány által helyzetbe hozott, egyébként a nyilvánosság számára teljesen átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégnek azért, hogy a számlázási rendszerüket auditálja.

Az MSZP-s Tóth Bertalan közérdekű adat-igénylésének ezen pontját – amelyre válaszul egyébként több tucat különféle közműszolgáltató, köztük a paksi erőművet is magában foglaló MVM-csoport is elküldte szerződését – a fővárosi gázszolgáltató üzleti titokra hivatkozva utasította el. Azt írták, hogy a dokumentum teljeskörűen védett információkat tartalmaz, például a számlázási rendszerükkel kapcsolatban, így nem hozhatják nyilvánosságra. Idézték is az erre vonatkozó törvényt.

A Főgáz válaszából az is kiderül, hogy – csakúgy, mint a többi hasonló szolgáltatónak – nekik sincs információjuk arról, hogy a sajtóhírek szerint Rogán Antal kabinetminiszter érdekeltségi köréhez köthető Hunguardnak pontosan ki a végső tulajdonosa. A szerződéskötés idején ugyan meggyőződtek a háttérről – akkor kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyekről volt szó –, ám a tanúsítványok kiadása után a cég velük nem közölte, hogy ebben történt-e változás. Márpedig történt, hiszen máltai és ciprusi vállalkozások jelentek meg. Még a Népszabadság derítette ki, hogy a máltai bejegyzésű Javelin cég lett a többségi tulajdonos, a bonyolult céghálóban pedig fellelhető a nemzetközi offshore-botrány kirobbanásához vezető Panama-iratokban is többször felbukkanó Hrisztosz P. Kinanisz (Christos P. Kinanis). A Főgáz az átláthatatlan háttér kapcsán nem volt bőbeszédűbb, de azt azért közölték, hogy a Hunguard által kiállított tanúsítványok érvényessége idén év végén lejár, akkor új szerződést kell kötniük, és a partner tulajdonosi hátterét gyakorlatuknak megfelelően ellenőrizni fogják.

Amiatt a Főgáz nem aggódik, hogy milyen adatokhoz férhetett hozzá a számlázási rendszerük vizsgálata során a Hunguard, hiszen mintaállományokkal dolgozott, vagyis az ügyfelek személyes adatait nem adták át nekik.

A Magyar Nemzet a múlt héten számolt be arról Tóth Bertalan adatigénylése alapján, hogy a Hunguard bőven több mint 600 millió forint értékben köthetett szerződést, miután a különféle szolgáltatók kénytelenek voltak ezt a céget megbízni a kötelezővé tett számlaaudittal. Ez az összességében sok száz milliós megbízás csak azoktól a társaságoktól érkezett, amelyekben legalább többségi tulajdonos az állam vagy valamelyik önkormányzat. Arra egyetlen társaság sem tudott választ adni, hogy ki a végső tulajdonosa a rendszereikhez hozzáférő Hunguardnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 09.