Imázsépítés hatmilliárdért

Több mint hatmilliárd forintot költene a kormány a családbarát értékrend népszerűsítésére, de úgy, hogy az erre kiírt pályázatra mindössze egyetlen cég nyújthat be támogatási kérelmet – vette észre a Magyar Nemzet. A szerencsés kiválasztott a Családbarát Ország (CSBO) Nonprofit Közhasznú Kft. – a pályázat címe ugyancsak Családbarát ország –, ennek kell majd elősegíteni „a családbarát értékrend, ezáltal a család- és gyermekbarát szemlélet általánossá válását” hazánkban. A pályázat forrását az Európai Szociális Alapból és a magyar állam költségvetéséből teremtik elő. Vissza nem térítendőnek minősül a támogatás, és előlegként akár a teljes összeg, vagyis mind a 6,17 milliárd forint odaadható. Ezért a cégnek több feladatot is el kell végeznie, például növelniük kell a családok tájékozottságát „a családi értékekkel” kapcsolatban, támogatniuk kell a munka és a család összeegyeztethetőségét, illetve hozzájuk tartozik majd bizonyos szakemberek, például a dajkák képzése is. Ezeket többek között a „Családbarát hely” védjegy bevezetésével, nemzetközi, illetve országos konferenciák szervezésével, kutatások elvégzésével, babacsomagok osztásával, idősügyi referensek képzésének szervezésével érnék el, de az ő feladatuk lesz majd különböző „családbarátszemlélet-formáló” tartalmak terjesztése is.

Ilyen kommunikációs kampányoknál elvárás a minél változatosabb eszközök igénybevétele, például „véleményformáló vezéregyéniségek” megbízása, hogy így érjenek el minél több fiatalt. A felhívás szerint a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40 órás foglalkoztatás esetén maximum havi bruttó 747 228, míg az alprojektvezetőé legfeljebb havi bruttó 586 444 forint lehet.

Nem a mostani, hatmilliárdos projekt az egyetlen, amelyre a CSBO konkurencia nélkül jelentkezhet. A cég – amely kríziskezelő telefonszolgálatot is üzemeltet – ugyancsak egyedüliként pályázhatott egy több mint 1,1 milliárd forint értékű, Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése című felhívásra. Ugyancsak vissza nem térítendőnek minősült a tavaly ősszel megjelent pályázatra szánt forrás, és támogatási előlegként szintén felhasználhatták a teljes összeget. A CSBO emellett további két projekt megvalósítására nyert uniós forrásokat: részt vesz egy 5,7 milliárd forint értékű program megvalósításában, míg egy másik pályázatban 390 millió forintot nyert el.

Nagy kérdés, hogy a kormány miért bíz ekkora összegeket a CSBO-ra, a közel két évtizede működő cég ugyanis a tavalyi évig egyáltalán nem foglalkozott családpolitikával. Az Opten céginformációs adatbázis szerint ugyanis a kft.-t közel húsz éve Zánka Tours néven alapították, amikor is még „máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység” tartozott a tevékenységi körébe. Később Magyar Vitorlás Központ Nonprofit Kft. névre váltott, amelyet végül csak 2016 februárjában cseréltek le Családbarát Országra, és csupán pár hónappal később vált főprofiljukká az „egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”. Ám nemcsak az előbbiek miatt meglepő, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) jóvoltából milliárdok felett rendelkezhet a CSBO, hanem azért is, mert a cég adatai szerint 2015-ben még mindössze húszmillió forintnyi bevételük volt.

A CSBO honlapján tegnap reggelig nem sok információt találhattak az érdeklődők a cég közérdekű adataival kapcsolatban. Például a szervezeti, személyzeti adatok „feltöltés alatt” álltak, míg a gazdálkodási adatokra kattintva az oldal kezdőlapja töltődött be, akárcsak akkor, ha a tevékenységre, működésre vonatkozó információkra voltunk kíváncsiak. Aki kapcsolatba szeretett volna lépni a milliárdokkal gazdálkodó céggel, az a honlapon mindössze egy e-mail-címet talált, telefonszámot nem. Ám érdekes módon – miután szerda este elküldtük kérdéseinket az Emminek, illetve a Miniszterelnökségnek – tegnap délre sikerült a CSBO-nak rohamtempóban pótolnia a honlapról addig hiányzó adatok egy részét, így például már végre telefonszámot is megadtak magukhoz. Lapzártánkig azonban például sem közhasznúsági jelentésük, sem pedig a vagyongazdálkodással összefüggő szerződéseik nem voltak elérhetők. Az újonnan feltöltött információkból azt is megtudhattuk, hogy a cég ügyvezetője Lebovits Gábor, aki a feladatot havi 800 ezer forintért látja el. Korábban dolgozott a szintén állami tulajdonú Esza Kht. vezetőjeként, de a megfordult MÁV-Start általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi posztján is.

A CSBO egyébként az Új Nemzedék Központ (ÚNK) tulajdonában áll, az pedig az államéban. Legutóbb az ÚNK akkor került a figyelem középpontjába, amikor idén februárban bemutatták a 2016-os magyar ifjúságkutatás eredményeit. Ugyanakkor tavaly egy kellemetlen ügy miatt cikkeztek róluk: feljelentette őket az Állami Számvevőszék, miután a központ nem adta oda nekik az összes, az ellenőrzéshez szükséges iratot határidőre. Ezt az ÚNK részéről azzal magyarázták, hogy egy 2015-ös viharban elázott a szükséges papírok egy része. Végül elutasították a feljelentést, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény. Egyébként a CSBO-hoz hasonlóan az ÚNK is felel nagyobb összegű, összesen 7,5 milliárd forint értékű pályázatokért, és a Nemzeti tehetség program pályázatain is nyertek összesen 310 millió forintnyi támogatást.

Bár az Emmitől és a Miniszterelnökségtől is szerettük volna megtudni, miért csak a CSBO nyújthat be támogatási kérelmet a tekintélyes összegű pályázatra, és hogy az egyetlen induló miatt nem tartanak-e magasabb korrupciós kockázattól, lapzártánkig nem kaptunk választ egyik minisztériumtól sem. Kérdéseinket a cégnek is elküldtük, hogy megtudjuk, mit gondolnak arról, miért pont ők lehetnek egy hatmilliárdos pályázat kedvezményezettjei, ám megkeresésünkre lapzártánkig ők sem reagáltak. Kerestük az ÚNK-t is, ők mára ígértek választ.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.