Indul a tavaszi ülésszak

Bő két hónap kihagyás után ma újra beindul a parlamenti szezon, megkezdődik ugyanis a tavaszi ülésszak. Habár az előzetes napirendben egyelőre nincs jelezve, a szezonnyitó napok többnyire Orbán Viktor miniszterelnök beszédével veszik kezdetüket, így nem kizárt, hogy a kormányfő ezúttal is felszólal majd.

Már az első napon szavazniuk kell a képviselőknek, mégpedig a fideszes Pócs János mentelmi jogának felfüggesztéséről, két különböző ügyben is. A kormánypárti honatyát rágalmazás miatt jelentették fel ketten is, de az Országgyűlés mentelmi bizottsága nem szeretné, ha kiadná őt a T. Ház. Ennek alapján valószínű is, hogy a mentelmi jogát a kormánypárti többség szavazatával nem fogják felfüggeszteni.

Még a délutáni órákban az Országgyűlés elé kerül a Jobbik alaptörvény-módosító javaslata, amely szó szerint átvette Orbán Viktor korábbi, kvótaellenes indítványát, kiegészítve azzal a mondattal, hogy a letelepedési kötvényeknek is alkotmányos szinten gátat szabnának. A kormánypártok korábban érdemi indoklás nélkül elutasították a javaslatot, arra sem találták alkalmasnak, hogy egyáltalán vitázzanak róla a plenáris ülésen. Most mégis lesz egy rövid vita, és holnap már szavaznak is. Ugyancsak ma délután megvitatják, majd holnap döntenek Lázár János javaslatáról, ami a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szól.

Holnap más szavazások is lesznek, az Országgyűlésnek döntenie kell ugyanis a korábban az Alkotmánybíróság által egyes részleteiben alaptörvény-ellenesnek minősített perrendtartási törvényről. A taláros testület problémája az úgynevezett közigazgatási felső bírósággal volt, emiatt kénytelenek rajta változtatni. Ugyancsak holnap döntenek titkos szavazással az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesi posztjára jelölt Bándi Gyula megválasztásáról.

Holnap kezdődik meg a vitája a belügyminiszter által jegyzett javaslatoknak, amelyek lényegében visszaállítják a menedékkérők esetében a határrendészeti őrizetet. Ez egyébként eddig Brüsszel miatt nem volt lehetséges, Orbán Viktor miniszterelnök még évértékelőjében is utalt rá, hogy emiatt viták lesznek majd az Európai Bizottsággal. A javaslat lényege, hogy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a menekültkérelmet beadók nem mozoghatnának szabadon az országban. A kérelmük jogerős elbírálásáig a határon kialakítandó, két-háromszáz fős konténertáborban kellene várakozniuk. Ugyanide szállítanák azokat is, akiket illegális bevándorlóként bárhol az országban elfognak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 20.