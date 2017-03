Ingyen adna némi vizet Gyurcsány

Alanyi jogon vagy jelképes összegért lehessen hozzájutni néhány köbméter vízhez, némi áramhoz és néhány megabájt internethez. Aki viszont többet fogyaszt, az fizessen is többet – ezt a két éve már előkerült ötletet dobta be ismét Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke pénteken a párt választási programjáról tartott konferencián. Sőt, ebbe a körbe sorolta a lakások minimális felfűtéséhez szükséges energia biztosítását is.

A béremelésekkel kapcsolatban már pontos százalékokat is mondott a pártelnök: szerinte semmi nem indokolja, hogy Magyarország a nyugati országokhoz, illetve még a térségbeli államokhoz képest is ilyen mértékben elmaradjon a fizetések terén. Ötvenszázalékos béremelést ígérni nem lehet, de szerinte a következő években a kereseteknek az infláció felett öt százalékkal kellene emelkedniük. – Az egészségügyben és az oktatásban pedig még ez sem elég, ott évi 15 százalékos emelésre van szükség – fejtette ki hozzátéve, hogy a gazdasági növekedésből származó többletjövedelmek egy részéből a nyugdíjasoknak is adni kell. „Ha megy az ország szekere, akkor ennek egy részét nyugdíjprémium formájában” oda kell adni az időseknek – mondta.

Beleszőtte beszédébe a tb extra ötletét is a DK elnöke. Úgy véli, el kell dönteni, hogy mi az, ami a társadalombiztosítás alapján mindenkinek jár, és aki ezenfelül pluszszolgáltatásokat akar, az külön fizessen egy extra csomagért. Több lehetséges út van az egészségügy átalakításánál, de azt, hogy végül melyik megoldást választják kormányra kerülve, akár népszavazáson is el lehet majd dönteni. Ebben az ötletben egyébként nyilván szerepe lehetett annak is, hogy 2008-ban az akkori kormány elveszítette a vizitdíj, a kórházi napidíj (illetve a tandíj) ügyében kiírt népszavazást.

– A jövő évi választás után a Demokratikus Koalíció a nyugalom és a gyarapodás országát szeretné megteremteni – fejtette ki a párt elnöke. Úgy fogalmazott, hogy „szociális Magyarországban hiszünk”, ami baloldaliságot jelent, nem jelenti ugyanakkor az osztályharcosságot. „Lehet radikálisat álmodni, de érdemes mérsékelt politikát folytatni” – tette hozzá Gyurcsány Ferenc.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.01.