Jeges utakra figyelmeztet a rendőrség Budapest több kerületében, Pest megyében és országszerte is, több baleset is történt már – hívta fel a figyelmet a rendőrség a honlapján pénteken késő este.

A tájékoztatás szerint Budapesten elsősorban a IX., a XI., a XIV., a XVIII., a XIX., a XX. és a XXIII. kerületekben kell számítani fagyos, csúszós útburkolatra – írták.

Ónos eső nehezíti a közlekedést Budaörs, Páty, Pilisvörösvár, Perbál, Piliscsaba és Pilisszántó térségében és a 10-es számú főút Pest megyei szakaszán. Aszód, Bag, Tura, Máriabesnyő, Szada és Mogyoród útjain is kéri a rendőrség, hogy óvatosan vezessenek a közlekedők. Vác térségében is csúszik az útburkolat a 2-es számú főúton és az M2-es autóúton egyaránt. Nehezen járhatók Kisoroszi, Nagymaros és Verőce útjai. Szentendre térségében Budakalászon, Pomázon, Pilisszentkereszten és Dobogókőn kell csúszós utakra számítaniuk a járművezetőknek, valamint Kiskunlacháza és Ráckeve útjai is csúszóssá váltak.

A következő órákban az éjszakai lehűlés hatására előre láthatóan további útszakaszok válhatnak nehezen járhatóvá – írták.

Az eső, ónos eső, fagyott eső, havas eső miatt országszerte is lefagyott útburkolatokra, csúszós útszakaszokra kell számítaniuk a közlekedőknek, pénteken az esti órákban több baleset is történt az utakon.

A megváltozott útviszonyoknak megfelelő közlekedés fokozott figyelmet igényel a járművezetőktől – figyelmeztet a rendőrség.

Sokan megsérültek

A csúszóssá vált utak miatt rendkívül sok sérülthöz riasztották a mentőket – közölte szombat délelőtt az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója. Győrfi Pál azt írta, Budapesten a délelőtti órákig már több mint kétszáz esetben kellett ellátniuk a csúszós úton eleső, zömében idős embereket, akik általában töréseket szenvedtek.

Az előrejelzések szerint továbbra is készülni kell arra, hogy az utak, a járdák, a lépcsők jegesek lehetnek, csúszhatnak – hívta fel a figyelmet. Emiatt a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kérnek, a ködös, rossz látási viszonyok miatt pedig az autóval közlekedőket még óvatosabb vezetésre kérik – tette hozzá.