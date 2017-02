Jogerősen megnyerte a Mahir a hirdetőoszloppert

Hatálytalan és érvénytelen a Fővárosi Közgyűlés 2015 szeptemberében meghozott döntése a Magyar Nemzettel közös tulajdonosi körhöz tartozó Mahir Cityposter Kft. 2006-ban huszonöt évre kötött szerződésének felmondásáról. Ezt hirdette ki immár jogerős ítéletében szerdán a Debreceni Ítélőtábla, helybenhagyva a Fővárosi Törvényszék elsőfokú végzését. Így a helyén maradhat a cég összesen 650 budapesti hirdetőoszlopa, a fővárosnak ráadásul 1,270 millió forint perköltséget is fizetnie kell.

Görög Attila, a Debreceni Ítélőtábla tanácsvezető bírája szinte minden ponton alaptalannak találta a főváros fellebbezését, amelyben csaknem hatvan oldalon többtucatnyi érvvel vitatta a Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 15-én hozott ítéletét. Csikós Csaba, a főváros ügyvédje legfőképpen Kolozs Balázst, az akkor még nem jogerős ítéletet kihirdető bírót támadta elfogultsággal, részrehajlással a bizonyítási indítványaik elutasítása miatt. Csikós Csaba fellebbezésében még azt is kifogásolta, hogy őt egyszer a törvényszéki bíró figyelmeztette „valótlanságok állítása miatt”, s ezt a jogász dehonesztálónak érezte. Ezzel szemben a táblabíróság hosszú és részletes szóbeli indokolásában kifejtette: Kolozs Balázs tisztességesen és becsületesen járt el, amiért köszönet illeti.

A tanácsvezető bíró tételesen, érvről érvre támasztotta alá, hogy miért volt helyes az elsőfokú ítélet, amelyen minimálisan, az ügy érdemét nem befolyásolva módosított a másodfokú bíróság. Ennek alapján a legfőbb megállapítása az volt, hogy a főváros és a Mahir szerződése klasszikus haszonbérlet volt, és lényegében semmi alapjuk nem volt azoknak a kifogásoknak, amelyekre hivatkozva felmondták a szerződést. Sőt, az ítélőtábla indokolásában nemcsak az önkormányzat által csatolt dokumentumok megalapozatlanságát, egymáshoz képest súlyos ellentmondását mutatta be, hanem levezette: a fővárosnak a felmondástól számítva összesen három plusz nyolc napja lett volna, hogy – igazát védve – bírósághoz forduljon, ám ezt az önkormányzat elmulasztotta, így gyakorlatilag már 2015 novemberétől kezdve hatálytalan volt a felmondás. Hiábavaló volt a főváros hivatkozása arra, hogy csak pályázat volt, és nem közbeszerzés, illetve néhány oszlop nem mérte, csak mutatta a levegőszennyezettséget, ahogy a Mahir által biztosított kedvezmények sem minősültek „lehetetlen vállalkozásnak”. A későbbi kifogás, hogy a főváros túl alacsonynak ítélte meg a Mahirral kötött szerződés szerinti legkevesebb évi 45 millió forintot, a másodfokú eljárásban megsemmisült, hiszen ha jogsértés is történt volna, azt éppen a főváros, a másik szerződő fél is elkövette.

Így Csikós Csaba hiába indítványozta a Fővárosi Törvényszék végül megalapozottnak bizonyult ítéletének megváltoztatását vagy hatályon kívül helyeztetését, nem járt sikerrel. Az pedig végképp kimondatott: a hirdetőoszlopok, más néven utcabútorok elhelyezésére, működtetésére kötött szerződésről „nem mondható ki, hogy nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközött”, már csak ezért sem lehet semmis.

„Megvédtük az oszlopainkat, amelyek a hatályos szerződés szerint 2031-ig a helyükön maradhatnak” – nyilatkozta Magyar György, a pernyertes Mahir Cityposter Kft. ügyvédje. Magyar a tárgyaláson rövid ellenkeresettel élt, amelyben az elsőfokú döntés helybenhagyását kérte. Hozzátette: bebizonyosodott, hogy egy önkormányzat sem járhat el sem bosszúból, sem más megfontolásból erőszakosan, és a magyar törvényeket mindenkinek be kell tartania. Mint mondta, az is kiderült, hogy ugyancsak jogsértő volt, amikor a főváros jogellenesen nekiesett a hirdetőoszlopoknak, és 2016. január elején önkényesen elkezdte őket bontani. Ezt végül a szintén jogszerűnek bizonyult úgynevezett ideiglenes intézkedéssel végül a Fővárosi Törvényszék, majd a Fővárosi Ítélőtábla állította le. Az oszlopok összértékét korábban 600 millió forintra becsülték. Magyar György kiemelte: a Mahir Cityposter Kft.-nél most készül a károk összegzése, az, hogy hány oszlop szenvedett maradandó sérülést, s ezek után elsősorban peren kívül szeretnék rendezni a kártérítést. Ha szükséges azonban, akkor jogi utat is igénybe vesznek.

Azért, hogy most közpénzekből kell kártérítést fizetnie Budapestnek, a politikai felelősöket a városházán kell keresni: 2015. szeptember 30-án a Fővárosi Közgyűlés Kocsis Máté kormánypárti fővárosi tanácsnok és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes előterjesztése alapján úgy mondta fel a Mahir szerződését, hogy a megkötését a Demszky-korszakban fideszes képviselők is támogatták. A jelenlegi kormánypárti többség annak ellenére nyilvánította előnytelennek a szerződést, hogy – a Fővárosi Önkormányzat honlapján a mai napig fellelhető hivatalos dokumentumok szerint – 2010 óta vizsgálta a fidesz–KDNP-s városvezetés, de nem talált hibát. A főváros meg sem várva a hirdetőcég által már a döntés után bejelentett jogi eljárást, tavaly januárban nekiesett a hirdetőoszlopoknak, a jogsértő eltávolítással, szállítással és tárolással jelentős károkat okozva.